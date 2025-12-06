Cruce de caminos para O Parrulo Ferrol y Quesos El Hidalgo Manzanares

Los ferrolanos, celebrando una de las dianas ante el Córdoba Jorge Meis

Empatados a puntos y en un camino prácticamente idéntico en las últimas semanas, el duelo que esta tarde enfrenta a Quesos Hidalgo Manzanares y O Parrulo Ferrol –17.00 horas, Manzanares Arena– se presenta, quizá, como el capítulo final de la buena serie de resultados para uno de los equipos o la continuación de la saga a la espera de su resolución en futuras jornadas.

Y es que casi como si estuviesen esperando y dando emoción a este partido, los de Ciudad Real y los ferrolanos, casualmente, entrarán en la pista manchega tras cuatro jornadas sin conocer la derrota, siendo la última para ambos a principios de noviembre, con ElPozo como verdugo de los parrulos y el Córdoba en el de los anfitriones del domingo.

La bandada encabezada por Gerard Casas ha conseguido meter en su equipaje de Primera División tres victorias y un empate y llegar tras la clasificación para semis en la Copa Galicia. Un duelo intersemanal en Pontevedra ante el Leis en el que si bien Casas intentó una mayor rotación, la expulsión temporal de Jon y con un futbolista tocado alteró un tanto esta planificación inicial ya que “queríamos ganar”, subrayaba el técnico, como así hicieron.

Una “cama” de puntos y triunfos en la que llegan acomodados los ferrolanos y que quieren seguir acolchando, primero, y como siempre indican en la casa blanca para “luchar por salvarnos”. Si bien, su actual situación en la tabla clasificatoria séptimos clasificados en puestos de playoff, les abre la puerta a “posibilidades de clasificarnos para la Copa de España”, lo que sería un auténtico regalo para los de A Malata que se abrazan a la exitosa filosofía de “partido a partido”, como señala el entrenador.

En esta lista, el siguiente es ante un Manzanares que, apoyado en el trabajo realizado en campañas previas y en una cancha en la que “el público aprieta muchísimo”, subraya Casas, recibe a un O Parrulo con el que está empatado a puntos y a casi todo, con la diferencia más destacable en los siete goles menos que cuenta en contra.

Para aumentar esta cifra estará la pista manchega un Morgato que el martes endosó dos al Exlabesa Leis Pontevedra. “Estoy muy contento”, señalaba el futbolista sobre este partido y su pase de ronda. Un camino ascendente que espera continuar también en el Manzanares Arena para “seguir en la dinámica”, señalaba. Esa misma en la que también llegan sus rivales con empates ante Alzira y Osasuna y triunfos ante Barça y Movistar Inter. “Nos gusta competir y queremos más en esta primera vuelta”, sentencia el brasileño.