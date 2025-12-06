Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

Cruce de caminos para O Parrulo Ferrol y Quesos El Hidalgo Manzanares

Ambos equipos se enfrentan el domingo tras cuatro jornadas sin perder y con la puerta a la Copa de España abierta

Redacción
06/12/2025 14:09
O Parrulo Ferrol contra Córdoba
Los ferrolanos, celebrando una de las dianas ante el Córdoba
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Empatados a puntos y en un camino prácticamente idéntico en las últimas semanas, el duelo que esta tarde enfrenta a Quesos Hidalgo Manzanares y O Parrulo Ferrol –17.00 horas, Manzanares Arena– se presenta, quizá, como el capítulo final de la buena serie de resultados para uno de los equipos o la continuación de la saga a la espera de su resolución en futuras jornadas. 

Y es que casi como si estuviesen esperando y dando emoción a este partido, los de Ciudad Real y los ferrolanos, casualmente, entrarán en la pista manchega tras cuatro jornadas sin conocer la derrota, siendo la última para ambos a principios de noviembre, con ElPozo como verdugo de los parrulos y el Córdoba en el de los anfitriones del domingo.

La bandada encabezada por Gerard Casas ha conseguido meter en su equipaje de Primera División tres victorias y un empate y llegar tras la clasificación para semis en la Copa Galicia. Un duelo intersemanal en Pontevedra ante el Leis en el que si bien Casas intentó una mayor rotación, la expulsión temporal de Jon y con un futbolista tocado alteró un tanto esta planificación inicial ya que “queríamos ganar”, subrayaba el técnico, como así hicieron.

Los ferrolanos, celebrando su gran trabajo colectivo

O Parrulo Ferrol, a semifinales de la Copa Galicia

Más información

Una “cama” de puntos y triunfos en la que llegan acomodados los ferrolanos y que quieren seguir acolchando, primero, y como siempre indican en la casa blanca para “luchar por salvarnos”. Si bien, su actual situación en la tabla clasificatoria séptimos clasificados en puestos de playoff, les abre la puerta a “posibilidades de clasificarnos para la Copa de España”, lo que sería un auténtico regalo para los de A Malata que se abrazan a la exitosa filosofía de “partido a partido”, como señala el entrenador.

En esta lista, el siguiente es ante un Manzanares que, apoyado en el trabajo realizado en campañas previas y en una cancha en la que “el público aprieta muchísimo”, subraya Casas, recibe a un O Parrulo con el que está empatado a puntos y a casi todo, con la diferencia más destacable en los siete goles menos que cuenta en contra.

Para aumentar esta cifra estará la pista manchega un Morgato que el martes endosó dos al Exlabesa Leis Pontevedra. “Estoy muy contento”, señalaba el futbolista sobre este partido y su pase de ronda. Un camino ascendente que espera continuar también en el Manzanares Arena para “seguir en la dinámica”, señalaba. Esa misma en la que también llegan sus rivales con empates ante Alzira y Osasuna y triunfos ante Barça y Movistar Inter. “Nos gusta competir y queremos más en esta primera vuelta”, sentencia el brasileño.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La profesora imparte clases en la Facultade de Humanidades e Documentación

Vanessa Mato, profesora de Moda: “Entidades sociales, con más límites de recursos, están a veces más abiertas que las empresas”
Rita Tojeiro Ces
Los docentes imparten clases en la EPEF y la ETSNM

Sonia Zaragoza y Feliciano Fraguela, profesores: “A raíz del simulacro se cambiaron protocolos de emergencias que tenía la mancomunidad”
Rita Tojeiro Ces
El accidente de O Val se saldó sin ningún herido

Un accidente de tráfico y una mujer atrapada movilizan a los bomberos de Narón
Redacción
La profesora imparte clases en la Facultade de Enfermaría e Podoloxía

Raquel Veiga, profesora de Podoloxía: “Es importante pensar en lo que está pasando fuera de mi futura clínica o en la que trabaje”
Rita Tojeiro Ces