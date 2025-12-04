Mi cuenta

O Parrulo Ferrol

Gonzalo Santa Cruz completa una semana llena de éxitos

El pívot coruñés entró en la lista de la selección española absoluta y fue convocado por el combinado sub 21 nacional

Iago Couce
Iago Couce
04/12/2025 20:03
Gonzalo, durante el duelo ante el Jimbee Cartagena
Gonzalo, durante el duelo ante el Jimbee Cartagena
Emilio Cortizas
La gran temporada de O Parrulo Ferrol no está pasando desapercibida para nadie. A pesar de su condición de recién ascendido, el conjunto de la ciudad naval se ha aclimatado a la perfección a Primera División. Y es que actualmente ocupan la séptima posición en la clasificación tras sumar 20 puntos en doce jornadas. Además, ha conseguido vencer a equipos como el tricampeón de Europa Palma Futsal y empatar con el bicampeón liguero, el Jimbee Cartagena. 

Esos triunfos y logros son fruto del trabajo de todo el equipo, pero hay dos jugadores que llamaron especialmente la atención de Jesús Velasco, el seleccionador nacional. Estos futbolistas son David Novoa y Gonzalo Santa Cruz. Respecto al ala de Benavente, ya debutó el pasado mes de octubre frente a Marruecos y dispuso de una nueva oportunidad en noviembre, pero no pudo ir por culpa de una lesión. Esa dolencia, precisamente, vuelve a poner en riesgo su presencia con España para los encuentros amistosos ante Serbia. A pesar de ellos, el seleccionador lo incluyó en una prelista en la que también se encuentra su compañero Gonzalo. 

Las recientes actuaciones del pívot coruñés –fue incluido dos semanas seguidas en el mejor quinteto de la jornada–, le han abierto las puertas de la selección, aunque parece poco probable que pueda jugar debido al altísimo nivel que hay. Con todo, el herculino no estará parado, ya que también fue convocado por la selección de España sub 21 para disputar, el 16 y 17 diciembre, dos amistosos ante Marruecos. Sin duda, estas llamadas son claras muestras del nivel que hay en O Parrulo y de lo bien que sus jugadores están haciendo las cosas. Ahora toca seguir trabajando para que los dos puedan ir al Europeo, lo que sería un sueño cumplido para ellos y sus compañeros. 

