O Parrulo Ferrol, a semifinales de la Copa Galicia

Los ferrolanos, celebrando su gran trabajo colectivo Cedida

Gerard Casas y los suyos podrán disfrutar más de la Copa Galicia tras el recital que O Parrulo dio ante el Leis Pontevedra para tomarse la revancha ante su verdugo del pasado año.

No hubo dudas, en esta ocasión, en la pista pontevedresa con una bandada ferrolana que marcó distancias con el líder de Segunda B de la mano de Morgato a los 45 segundos. Locales y visitantes se repartieron, en los minutos siguientes las llegadas, con Penezio enviando un balón al palo, cerrando esta incertidumbre Xavi Cols tras un gran pase de Iván Rumbo. Con un tiempo muerto del Leis, Aicardo recortó distancias al anotar una pena máxima en el ecuador (1-2).

Si bien Turbi fue el encargado de romper esta igualdad tras hacer el tercero al finalizar de manera acertada una saque de banda. Una primera parte en la que Casas dio minutos al meta del filial Canoli, así como a los juveniles Borja y Oti. O Parrulo no quería sustos en la complicada pista pontevedresa y Jon colocaba el 1-4 y ponía a los suyos un pasito más adelante de seguir en el trofeo autonómico.

Sin embargo, el Leis seguía pelando y en la siguiente jugada hacía su segunda diana. Tras esta el partido entró en un ir y venir sin dominador, con Canoli frenando a los locales. Un O Parrulo, que superó con nota la inferioridad numérica en la que se quedó tras la expulsión por segunda amarilla de Jon en el 27, obtuvo un premio a esta resistencia con una nueva diana de Morgato en una falta ensayada. Quedaban diez minutos y los pontevedreses no dijeron su última palabra con el 3-5. Optaron por juego de cinco y Turbi y Oti redondearon el pase (3-7) a unas semifinales a disputarse a mediados de enero.