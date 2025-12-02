Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Parrulo Ferrol

O Parrulo Ferrol, a semifinales de la Copa Galicia

Los de Gerard Casas ganaron con exhibición en casa del Exlabesa Leis Pontevedra (3-7)

Redacción
02/12/2025 22:26
Los ferrolanos, celebrando su gran trabajo colectivo
Los ferrolanos, celebrando su gran trabajo colectivo
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Gerard Casas y los suyos podrán disfrutar más de la Copa Galicia tras el recital que O Parrulo dio ante el Leis Pontevedra para tomarse la revancha ante su verdugo del pasado año.

No hubo dudas, en esta ocasión, en la pista pontevedresa con una bandada ferrolana que marcó distancias con el líder de Segunda B de la mano de Morgato a los 45 segundos. Locales y visitantes se repartieron, en los minutos siguientes las llegadas, con Penezio enviando un balón al palo, cerrando esta incertidumbre Xavi Cols tras un gran pase de Iván Rumbo. Con un tiempo muerto del Leis, Aicardo recortó distancias al anotar una pena máxima en el ecuador (1-2).

Si bien Turbi fue el encargado de romper esta igualdad tras hacer el tercero al finalizar de manera acertada una saque de banda. Una primera parte en la que Casas dio minutos al meta del filial Canoli, así como a los juveniles Borja y Oti. O Parrulo no quería sustos en la complicada pista pontevedresa y Jon colocaba el 1-4 y ponía a los suyos un pasito más adelante de seguir en el trofeo autonómico.

Sin embargo, el Leis seguía pelando y en la siguiente jugada hacía su segunda diana. Tras esta el partido entró en un ir y venir sin dominador, con Canoli frenando a los locales. Un O Parrulo, que superó con nota la inferioridad numérica en la que se quedó tras la expulsión por segunda amarilla de Jon en el 27, obtuvo un premio a esta resistencia con una nueva diana de Morgato en una falta ensayada. Quedaban diez minutos y los pontevedreses no dijeron su última palabra con el 3-5. Optaron por juego de cinco y Turbi y Oti redondearon el pase (3-7) a unas semifinales a disputarse a mediados de enero. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El Baxi Ferrol quiere olvidar su derrota en Canarias ante un rival que tampoco está en su mejor momento

Estudiantes-Baxi Ferrol: Un derbi colegial con mucha historia
Iago Couce
Vistas del puente de O Barqueiro

Un viaje por el patrimonio de los municipios costeros de Ortegal: memoria de piedra, hierro y sal
Verónica Vázquez
El equipo de arqueólogos en la zona de intervención

Ortigueira saca a la luz su fortaleza medieval: primeros vestigios en el Campo da Torre
Verónica Vázquez
La albardilla retirada se empleará en el nuevo cierre

Comienzan a eliminar la parte superior de la muralla del Arsenal, que se empleará en el nuevo cierre
Redacción