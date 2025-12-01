Los invencibles de O Parrulo Ferrol, ahora a por los cuartos de la Copa Galicia

O Parrulo festeja un gol Emilio Cortizas

No será por revancha, será “sólo” por ganar. O Parrulo vuelve a doblar en una semana que comienza pronto para los de Gerard Casas. Lo hace concretamente este martes con el duelo de cuartos de final de una Copa Galicia muy ensalzada por el técnico. “Soy de Cataluña y allí la Copa se valora muchísimo, por lo que sé lo importante que es este trofeo para el club”, quería subrayar el entrenador. Una manga en la que, casualmente, los parrulos volverán a verse las caras con sus verdugos del pasado año, el Exlabesa Leis Pontevedra que, además, para recibir al conjunto de Primera División lo hará en reducido pabellón de Montecarrasco, en Marcón –20.00 horas–.

“Es una competición bonita y yo el año pasado la disfruté muy poco”, añadía el técnico, “así que con ganas de jugarla y de intentar ganar el partido de mañana”. No se confía en absoluto ni el técnico ni sus jugadores ante una formación, sobre el papel, a la que tendrían que vencer, ya que, además de la eliminación del pasado año –que estuvo seguida por la sufrida por el Burela de Primera–, actualmente marcha líder en Segunda División B .

“Es uno de los mejores equipos de su categoría de toda España”, añadía, destacando asimismo el hecho del cambio de escenario, pasando de un Municipal “que es muy chulo y muy grande para jugar al fútbol sala. Vamos a un pabellón que es complicado, por superficie y por dimensiones”. Unas circunstancias iniciales que, como buen equipo de Primera, O Parrulo tendrá que “demostrar lo que valemos y tener mentalidad ganadora, ser competitivos y ganar. No es una cuestión de revancha personal contra Leis, es un tema de Copa Galicia, que es muy bonita”.

Y con el foco de continuar el camino hacia una final que, en principio, se disputaría la primera semana de abril, precisamente, en el Municipal de Pontevedra, la unida bandada parrula se encuentra “recuperando jugadores”, señalaba Casas, con Novoa como la única baja segura a la espera del dictamen del fisioterapeuta y cuerpo técnico de algún que otro miembro de la formación.

Deseos y dinámica

Un grupo que llega en volandas a este choque de cuartos de final de la Copa Galicia, después de tres victorias y un empate liguero como postre el pasado fin de semana ante el Jimbee Cartagena. “Hay que aprovechar las dinámicas. Son energías, rachas que no sabes muy bien porque se dan y hay que intentar exprimirlas al máximo. Ojalá que mañana sigamos con la misma buena energía para llegar al domingo con la misma confianza que llevamos, aprovecharlo y ganar”, sentenciaba Casas.

“Cuando llevas una racha buena, te crees invencible”, señalaba el jugador Gonzalo Santa Cruz respecto a la firme senda por la que ahora transita su equipo, “y de hecho lo demostramos aquí contra Palma o Jimbee, que somos un gran equipo. En la Copa tenemos que hacer lo mismo y yo, como mínimo, quiero llegar a la final y ganarla”, sentenciaba el futbolista coruñés que ya sabe lo que es figurar en el quinteto más destacado de la liga.

El trofeo autonómico está en la lista de objetivos del “killer” blanco, porque es “algo bonito. Y aunque sea un choque entre semana y después de un duelo muy complicado vamos a ir allí a por el partido y a la siguiente ronda”. Y es que llegar con otra victoria a Manzanares “también nos haría muy bien”, apuntaba Santa Cruz, al igual que decía su técnico para alcanzar un domingo, ahora todavía un poco lejano “con la máxima confianza”.