O Parrulo Ferrol logra un épico empate contra el Cartagena (2-2)

Gonzalo Santa Cruz fue uno de los jugadores más destacados de O Parrulo Emilio Cortizas

Ni el bicampeón del liga, el Jimbee Cartagena, puede con O Parrulo Ferrol y A Malata. El conjunto de la ciudad naval remonta un 0-2 para sacar un empate que sabe a victoria.

A pesar de la teórica superioridad del conjunto murciano, lo cierto es que el encuentro comenzó con mucha igualdad. Quizás más de la esperada por los visitantes. Por mucho que lo intentaban con largas posesiones, no eran capaces de generar peligro más allá del balón parado. Mientras, el cuadro de Gerard Casas tenía un poco más de facilidad para crear ocasiones. Así lo demostró Gonzalo en el minuto tres tras una mediavuelta especialidad de la casa que obligó a Chemi a sacar su reflejos. Eso, quizá, despertó algo a los suyos, ya que Gon Castejón también obligó a Mati Starna a exhibirse.

Pero nada más lejos de la realidad porque O Parrulo siguió atacando con más peligro si cabe, hasta el punto de que apenas habían pasado siete minutos y su rival ya había hecho la quinta. Esa situación de alerta sacó el espíritu de campeón del Cartagena, que tras una contra magníficamente llevada por Juninho, que le cedió el balón a Pablo Ramírez, anotó el primer tanto del encuentro.

Con todo, eso no amilanó al cuadro local, que siguió atacando, pero sin mucha fortuna, mientras que su rival iba creciendo más. Sin embargo, en una jugada de estrategia, O Parrulo se topó con un penalti, pero la suerte no estuvo del lado de Penezio, que falló la pena máxima tras una gran intervención de Chemi. Ese fallo, en cambio, sí que dolió a la escuadra ferrolana. Perdió algo de su chispa en ataque, ante un Cartagena que esperó paciente a un error o una oportunidad clara, y esta llegó nuevamente por medio de Pablo Ramírez, que no perdonó y marcó su segundo tanto.

La remontada

Tocaba remar, pero aún quedaba mucho partido, por lo que O Parrulo no se iba a rendir tan fácil. Y así lo demostró Gonzalo, que tras una grandísima jugada personal, en la que dejó tirado a un defensor, se plantó en el área rival y batió con una vaselina a Chemi. Pero la cosa no quedó ahí, porque a punto estuvo de igualar antes del descanso, pero el meta del Cartagena lo evitó por todos los medios.

Tras el paso por los vestuarios, volvió esa partida de ajedrez que hubo en los primeros minutos del encuentro. Ambos equipos se estudiaban para buscar las debilidades y así poder aprovechar sus fortalezas. Algo que estuvo a punto de hacer Jhoy, pero su intento no puso en aprietos al guardameta rival. Esa ocasión no hizo más que agitar el partido, porque en la jugada siguiente Osamanmusa estrelló el balón en la madera, algo que metió en el miedo en el cuerpo a A Malata, que redobló sus esfuerzos para animar a sus jugadores, que estaban sufriendo un poco debido al acoso al que ahora les estaba sometiendo el Cartagena. Pero, tras una gran presión, Turbi robó la pelota a Pablo Ramírez y se la cedió para que Penezio se desquitase del penalti y empatase la contienda.

En ese momento, las revoluciones del partido subieron como la espuma. Ambos equipos buscaron el gol de la victoria, que estuvo a punto de llegar por medio de Turbi, pero Chemi lo evitó en el último instante. A continuación fue el turno de Gonzalo, que estrelló el balón en el larguero cuando A Malata ya cantaba el gol. Apenas quedaba un minuto y era el turno ferrolano para defender. Y ellos lo hicieron a la perfección para llevarse un punto muy trabajado.