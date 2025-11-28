Un duelo de altura para O Parrulo Ferrol

Los jugadores de O Parrulo celebran un gol Jorge Meis

Aunque todavía queda mucha liga y la situación clasificatoria es muy buena, O Parrulo Ferrol afronta otra final para acercarse a su objetivo de la salvación. Este encuentro, además, será uno de las más complicados por la entidad del rival. Y es que su oponente será el Jimbee Cartagena Costa Cálida, vigente bicampeón de la Primera División (18.30 horas, A Malata) y que apenas ha perdido dos partidos.

Por lo tanto, no será una tarea fácil para los de Gerard Casas. Con todo, cuentan con esa buena dinámica liguera tras ganar un duelo clave ante el ATP Iluminación Ribera Navarra y con el apoyo de una A Malata, que se tiene que convertir en un fortín. En su feudo, sólo ElPozo Murcia Costa Cálida logró salir con los tres puntos, pero tuvo que luchar hasta el final para conseguirlo, ya que el conjunto de la ciudad naval dominó ese duelo, pero la mala fortuna en el último minuto les condenó a sumar su única derrota. Otro de los ‘cocos’ que ya sabe lo que es perder en Ferrol es el tricampeón europeo Palma Futsal. Los baleares cayeron por 4-2 en un choque memorable por parte de los ferrolanos.

Uno de los culpables de que se lograsen esos resultados es Mati Starna. El meta argentino es un auténtico muro, que día sí y día también saca varias manos salvadoras que han dado muchos puntos a sus compañeros. El portero reconoció encontrarse “bien, en una dinámica similar a la del año pasado. Estoy muy cómodo sobre la pista. Estamos haciendo bien las cosas para cumplir nuestros objetivos”. Después del duelo en Tudela en el que “sumamos tres puntos muy importantes, a pesar de que hubo momentos en los que dimos nuestra mejor versión. Ahora nos toca un partido mucho más importante, contra el Cartagena, que se presenta como un gran desafío para ver como estamos nosotros”.

Su técnico, Gerard Casas, recogió sus palabras, ya que “es un buen test para ver hasta dónde podemos competir. Hemos hecho muy buenos partidos en casa y debemos salir con confianza, pero conscientes de lo que nos vamos a encontrar”. Y es que “viene uno de los mejores equipos del mundo. Me gustan muchísimo y nos van a llevar al límite en todas las situaciones”.

Por suerte, después de una semana en la que varios de sus jugadores estuvieron entre algodones debido al enorme esfuerzo que están realizado. Por ello, aprovechó esta semana “para recuperar a algunos jugadores físicamente después de dos partidos fuera de casa que fueron durísimos y muy exigentes. Pero el equipo está concienciado en que hay que seguir trabajando para mejorar y ser cada día un poco mejores”.

Sin duda, ese es el camino perfecto para conseguir la salvación que es el gran objetivo del club, a pesar de estar en el sexto lugar de la clasificación, a sólo dos puntos de su próximo rival, que quiere dar caza al Barça y a ElPozo en lo más alto de la clasificación. Para ello, deberá desplegar su mejor versión, aquella que tantas veces exhibió el año pasado. Con todo, aunque están acostumbrados a públicos que aprietan muchos, se toparán con una A Malata y sus aficionados que “siempre nos dan un plus. Son muy importantes para nosotros. Juntos somos más fuertes”, destacaron ­Starna y Casas.