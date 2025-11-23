O Parrulo Ferrol suma tres puntos de oro en Tudela (3-5)

O Parrulo Ferrol, antes de comenzar el duelo Cedida

O Parrulo Ferrol suma tres puntos de oro tras superar al ATP Iluminación Ribera Navarra, después de un partido muy serio y con muchas alternativas (3-5).

Conscientes de la importancia de este choque, los jugadores de Gerard Casas salieron a por todas en Tudela. Quisieron morder muy arriba para evitar una salida fácil de su rival, que se abocaba en mandar balones largos para que Albertito y Sepe sacasen su magia. Precisamente, ellos fueron los que tuvieron las primeras oportunidades del duelo, pero se toparon con un Mati Starna muy rápido de reflejos. Los parrulos no tardaron en responder. Primero avisó Turbi con un envío al que no llegó Diogo por poco.

Con todo, ahí se acabaron las advertencias porque Gonzalo Santa Cruz cogió el balón, se fue a línea de fondo y puso un centro medido para que Turbi pusiese el balón en la escuadra (0-1). O Parrulo ya mandaba, pero aún quedaba mucho. El Ribera Navarra, ante esta situación, dio un pasito más y buscó tener más la posesión, pero no encontraba los huecos. Sólo les quedaba la estrategia para hacer daño y así lo hicieron, ya que Chino, con un poco de fortuna, logró pone el empate. Sin embargo, los colegiados, después de que Gerard Casas pidiese la revisión de la jugada, lo anularon por una mano de Albertico, que se encontraba sobre la línea de gol.

Sin embargo, unas jugadas más tarde, y en otra acción a balón parado, Chino volvería a marcar y esta vez sí que subió al marcador. El tanto fue un duro golpe para el cuadro ferrolano, que estuvo unos minutos grogui, pero logró reponerse poco antes de que acabase la primera mitad. En ese periodo tuvo varias ocasiones, pero no logró materializarlas por lo que el duelo se fue al entretiempo con empate a uno. Pero nada más arrancar la segunda mitad, Jhoy se encargó de volver a poner en ventaja a su equipo tras un medido pase de Rubén Orzáez.

Pero ahí no acabó la cosa porque O Parrulo siguió atacando y volvió a encontrar el premio del gol gracias a Gonzalo Santa Cruz. Con esos dos tantos de ventaja, los de Gerard Casas gestionar con comodidad el marcador hasta que apareció Fabinho para poner el 2-3 con un gran remate. No obstante, eso no intimidó al cuadro visitante, que tras una buena jugada colectiva, los ferrolanos provocaron un penalti que Diogo, con una tranquilidad pasmosa, se encargó de transformar.

A partir de ahí, el Ribera Navarra arriesgó con portero-jugador y le salió cruz, porque en una jugada sin aparente peligro, Albertico cedió el balón al cierre, pero este se lesionó y el balón acabó dentro de la portería. Un duro palo, del que no se pudo reponer el conjunto local a pesar del gol de Fabinho sobre la bocina.