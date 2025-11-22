O Parrulo Ferrol y Ribera Navarra, dos “no deberían” para cambiar destinos

Jhoy, durante uno de los duelos en A Malata Jorge Meis

Aunque no lo parezca, el ATP Iluminación Ribera Navarra y O Parrulo Ferrol –17.00 horas, Ciudad de Tudela– son rivales directos en esta Primera División. Locales y visitantes pelean, con más fortuna los parrulos que los navarros en este tramo, por mantener su lugar en la élite nacional. Así lo recordaba el preparador Gerard Casas antes de poner rumbo a su campo de batalla para esta undécima jornada liguera.

“Ellos no deberían ser candidatos a pelear por evitar el descenso, no era su objetivo”, añadía el entrenador, sobre un adversario herido que, sin duda prepara “un partido difícil y peligroso”. Lo es por el rival y lo es por una semana en la que el autobús está siendo la segunda casa de la bandada blanca, con 50 horas en este inesperado nuevo hogar al haberse disputado entre semana el choque de Copa, con derrota ante el Málaga.

Un choque en el que, con visión de futuro, Casas repartió minutos con rotaciones que le hacen ser optimista de cara al estado de los suyos para este choque. La única incógnita –toda vez que Orzáez “lleva entrenando a tope, así que va a estar–, la de un Novoa que “está igual que la semana pasada, en la que jugó y metió un golazo. Espero que llegue al domingo y nos pueda ayudar”, sentenciaba el técnico.

Será sin duda una gran ayuda ante un rival que, con cambio de entrenador –esta semana llegó Juanito, tras la marcha de Daniel Ibañes– y esperan también de dinámica. Una positiva en la que está un O Parrulo que como señala Jhoy “este duelo tiene mucha importancia para nosotros y para dónde queremos llegar. Ellos tienen un equipazo pero están abajo”, señala un jugador que espera el triunfo para pelear por Copa y playoff.