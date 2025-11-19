O Parrulo Ferrol se estrella contra el muro del Málaga (2-0)

Gonzalo Santa Cruz trata de superar a un rival Málaga Ciudad Redonda

O Parrulo Ferrol se despide de una nueva edición de la Copa del Rey tras caer ante un Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda mucho más certero (2-0).

Gerard Casas ya había advertido de que el partido en el Carranque iba a ser muy complicado por la entidad del rival y no se equivocó. Los locales, impulsados por su afición, apenas tardaron treinta segundos en probar, por medio de Kiko, los reflejos de un Dennis Berthod que debutaba como titular en esta temporada. Sin embargo, el italiano respondió a las mil maravillas y frustró el intento malacitano. Con todo, eso no hizo más que espolear a los de Tete, que ejercieron una presión a toda pista.

Eso tenía muchos riesgos y casi le costó muy caro cuando empezaron las primeras rotaciones de O Parrulo, ya que en cuanto entró Novoa todo cambió. Primero avisó el de Benavente y luego Iván Rumbo, hasta en dos ocasiones, pero los dos se toparon con un inspirado Mellado.

Sin duda, era un partido propio de la Copa del Rey con las dos escuadras buscando un tanto para poner nervioso al rival y cometer más errores. Y uno de ellos llegó por parte del cuadro ferrolano tras ceder un saque de banda. Miguel sacó rápido para un Nando Torres que empaló magníficamente el balón para poner el 1-0 en el duelo. Pero la cosa no terminó ahí, ya que aprovechando la euforia del gol, Fernandito estuvo a punto de marcar el segundo, pero apareció Dennis para meter una mano providencial.

Ante tales fallos, Gerard Casas, además de hacer continuos cambios, pidió calma a los suyos y que pusiesen en práctica todo lo entrenado. Sin embargo, tardaron en hacerlo, pero en cuanto entraron en calor, comenzaron a dominar el juego, aunque sin puntería, como el palo con el se topó Berthod tras un disparo desde el medio campo.

A pesar de ese y otros intentos por medio de Morgato o Penezio, lo cierto es que la puntería le era esquiva al cuadro de Gerard Casas. Llegaba bien hasta el último tercio, pero no era capaz de superar a la formación blanquiazul, que también avisaba a la contra, como una que tuvo el goleador Nando Torres, pero su disparo se marchó lamiendo el poste. Y de casi un palo a otro, el que un par de jugadas después impidió el tanto de un Gonzalo Santa Cruz que apenas había participado en este duelo.

Pero ni él ni sus compañeros lograron romper ese muro que tenían enfrente y se marcharon a los vestuarios con una derrota momentánea, algo que no le gustó mucho al técnico catalán, que pidió mucho más a los suyos.

Poca puntería

Pero ellos, aunque subieron la intensidad, no fue suficiente, ya que en la primera jugada estuvieron a punto de encajar el segundo, pero la vaselina de Nando Torres se marchó alta. Eso no hizo más que despertar a los ferrolanos, que redoblaron esfuerzos, pero con más corazón que cabeza porque no eran capaces de tener la calma necesaria cuando encaraban la meta rival.

Estaban arriesgando mucho y eso tenía sus consecuencias, ya que el Málaga podía hacer lo que más le gusta, correr. En una de esas contras que concedía O Parrulo, Diogo se tuvo que sacrificar con una falta, la tercera en apenas seis minutos, y recibir una amarilla para evitar el segundo tanto local. Aun así, no cambiaron su forma de jugar. Siguieron encarando, buscando los espacios donde no los había, pero conforme pasaban los minutos el cansancio se empezó a notar y los errores se fueron multiplicando.

Por suerte, el cuadro dirigido por Tete tampoco estaba muy fresco debido a ese esfuerzo brutal en defensa, algo que agradecieron los visitantes para no ver comprometida su intento de remontada, que estuvo encabezada por Dennis, que era el que más acierto tenía, pero sin la capacidad para perforar la meta de un Mellado enorme. Que no sólo evitó el tanto del italiano, sino también los de Niko Vukmir y Gonzalo, que se desesperaban ante la cantidad de oportunidades desaprovechadas.

Por fortuna, las faltas, que estaban siendo un problema para los de Gerard Casas, se igualaron a falta de cinco minutos, cuando ambos conjuntos fijaron el marcador en cuatro. Las dos escuadras buscan la quinta, pero sin ponerse en peligro porque podría ser catastrófico para los intereses de ambas formaciones.

Sin suerte

Como el tiempo seguía corriendo, el técnico de O Parrulo quemó todas sus naves y sacó a Jon como portero-jugador. Querían ganar el partido a toda costa. Le daba igual que encajase, él quería morir matando. Y así lo hizo su equipo. Amasó la posesión para buscar ese hueco, ese resquicio para empatar un duelo que estuvo muy igualado, excepto en el marcador, debido a ese tanto marcado en la primera mitad por Nando Torres.

Si en esa situación de cinco para cuatro ya había tensión, esta subió con la quinta falta de ambos conjuntos. Tuvo dos claras el cuadro ferrolano, pero no pudo materializarlas, mientras que tras una pérdida de Diogo, Campano se hizo con el balón y puso el 2-0 a falta de 26 segundos.

Era muy complicado, y aunque lo intentó hasta el final, O Parrulo se despidió de una nueva edición de la Copa del Rey. Ahora toca pensar en el importante duelo ante el Ribera Navarra, que se juega este domingo a las 17.00 horas.