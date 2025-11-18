Los cuartos, la frontera de O Parrulo Ferrol

Santa Cruz, celebrando un tanto en uno de los duelos coperos del pasado ejercicio jorge meis

En el apretado calendario de O Parrulo hay siempre sitio para la Copa del Rey. Una competición en la que los de Gerard Casas darán hoy su primer paso –20.30 horas–, al estar exentos de la ronda inicial, esa que sí tuvieron que disputar sus rivales de esta tarde, un Málaga Ciudad de Redonda que se impuso cómodamente al Tenerife Iberia Toscal (0-6). Un duelo correspondiente a dieciseisavos de final, esa manga que, en la última campaña de los ferrolanos en la máxima categoría nacional del fútbol sala, se les atragantó a los por aquel entonces dirigidos por Héctor Souto.

Ocupando la última posición, fue la temporada de la despedida de los parrulos de la élite, hasta su sorpresivo y celebrado regreso este año, y también de un adiós prematuro en el trofeo nacional, en el que se encontraron como primer, y único rival, en el derbi gallego al ahora también conjunto de Primera División, el Noia Portus Apóstoli. Un choque en el que se impusieron estos últimos por un claro 5-1, si bien los noieses caerían en su siguiente compromiso ante el Viña Albali Valdepeñas.

El Noia, la constante

Un poco más largo fue el camino de los ferrolanos en el trofeo del KO la campaña anterior, en la que, casualmente, tuvieron a este mismo rival para abrir boca en la competición estatal. En esta ocasión, en un partido mucho más igualado, la moneda le salió cara a los de A Malata, con un 2-3 en el electrónico en un final de infarto con el meta Chemi anotando con el juego de cinco del Noia en la prórroga.

Esta trabajada victoria le permitió a los de la ciudad naval llegar a la ronda de octavos, en la que esperaba un Pescados Rubén Burela que truncó el sueño ferrolano. El pabellón de Vista Alegre se convirtió en tortura para los visitantes, que recibieron un contundente 7-1 de su oponente. Con esta derrota, O Parrulo no pudo repetir la escalada protagonizada la campaña anterior, en el ejercicio 2018/19, en el que los ferrolanos superaron sus dos primeros compromisos, cayendo en la tercera ronda, cuartos de final.

En esta ocasión, su “ejecución” fue en A Malata con el Ribera Navarra como verdugo en un partido sin piedad de los visitantes, como así quedó plasmado en el 0-5 final. Una senda de los de Diego Ríos que, hasta la fecha, ha sido la más larga en la historia reciente de los parrulos en el trofeo estatal partiendo desde Primera División.

Una etapa “moderna” que comenzó en la campaña 2017/18, con Ríos también en el banquillo y que, ya en una especie de tradición copera, tuvo al Noia Portus Apostoli como primer rival –los noieses lo fueron también en la campaña anterior, con el Xota como segundo adversario–. Y este toma y daca de duelos entre ambas formaciones, en este regreso de los de la ciudad naval a Primera y desde ahí a la Copa del Rey, un choque que repetiría el marcador de 2-3 con triunfo ferrolano para verse las caras con un Ríos Renovables Zaragoza.

Un encuentro de octavos de final, a pesar de la gran remontada local para forzar, primero una prórroga y luego una tanda de penaltis, que no le fue favorable a los de A Malata. Un idilio de O Parrulo Ferrol con este trofeo que, ahora, con Gerard Casas en el banquillo, pelearán por dar un primera paso, alcanzar su mejor registro en cuartos e, incluso, superarlo.