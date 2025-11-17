Gerard Casas y Dennis Berthod, entrenador y portero de O Parrulo Ferrol: “Es bonito volver a ese pabellón”

Dennis Berthod y Gerard Casas, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga Ciudad Redonda Jorge Meis

“Tenemos recuerdos muy bonitos de ese pabellón y ojalá podamos repetirlos”, esa fue la frase que repitieron tanto Gerard Casas, técnico de O Parrulo Ferrol, como Dennis Berthod, portero del equipo, ante el regreso del cuadro ferrolano a la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda, lugar donde hace unos meses, cinco concretamente, lograron el ascenso a Primera División.

Aunque no ha pasado mucho tiempo, lo cierto es que el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda “no ha cambiado demasiado. Nos vamos a encontrar un equipo muy competitivo, con muy buena plantilla y que se ha reforzado muy bien”, apuntó el meta italiano, al tiempo que su entrenador señaló que “creo que tienen mejor equipo que el año pasado. Además, siguen con el mismo entrenador y el mismo bloque, por lo que nos espera un partido duro”. Eso sí, también recordó que “la temporada pasada ganamos los dos partidos allí, tanto el de la fase regular como el del playoff. Ese día ellos tenían la necesidad de ganar y este miércoles, contra un Primera, saldrán igual. Es un día para que el equipo de menor categoría salga con ese extra de motivación y eso les hace mucho más peligrosos”.

Por este motivo, y aprovechando que es Copa del Rey, el catalán va a hacer rotaciones y va a dar descanso a piezas importantes como “Rubén (Orzáez), que estaba un poco al límite. Este duelo es una buena excusa para nosotros para dar oportunidades que se merecen y que en liga juegan poco o no juegan. Es una competición bonita y una gran ocasión para verlos en pista y así poder distribuir minutos e igualar cargas”.

Uno de los que tendrá minutos será el propio Dennis, que suele saltar a la pista para detener las penas máximas y los dobles penaltis, algo que se le está dando muy bien a pesar de no haber podido parar el que le dispararon el pasado domingo. Con todo, el italiano piensa “en cómo mejorar. Trabajo para ello y en ayudar al equipo para llevarse las máximas victorias posibles”.

De igual manera, ante la posibilidad de que haya una tanda de penaltis, el guardameta se mostró confiado, ya que “esperamos ganar antes de llegar a ellos, pero si toca, estaré listo para detenerlos”. Asimismo, da la casualidad de que Gerard se planta en este pabellón que tan buenos recuerdos le trae después de haber sido designado como mejor entrenador de la temporada pasada. Con todo, fiel a su estilo matizó que “el premio es para el mejor ‘staff’, el mejor cuerpo técnico y el mejor equipo de playoff. Todos son importantes en este premio”.

En este sentido, también destacó “el buen trabajo que hace el preparador físico (Ángel Padín) y los jugadores, que se cuidan mucho, algo que se nota porque apenas hay lesionados”. Eso, sin duda, es un elemento muy importante porque así todos podrán competir en las mismas condiciones y continuar asombrando al panorama nacional del fútbol sala como han hecho en semanas anteriores David Novoa, Turbi o Gonzalo Santa Cruz que, por segunda ocasión en lo que va de temporada, fue incluido en el mejor equipo de la jornada.