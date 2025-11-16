O Parrulo logra un trabajado triunfo ante un Córdoba que se ahogó en el muro ferrolano (4-2)

Gonzalo y Turbi marcaron los dos primeros goles de O Parrulo Jorge Meis

O Parrulo Ferrol suma un nuevo y trabajo triunfo tras superar a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que se ahogó ante el muro local.

Quizá fuese la lluviosa y fría mañana que había en Ferrol lo que propició un arranque de encuentro un poco más lento de lo previsible, especialmente para un Córdoba que pretendía un juego mucho más rápido y dinámico. Sin embargo, para los de Gerard Casas era todo lo contrario. Querían amasar la bola y buscar la mejor oportunidad. Esta llegó en el segundo minuto cuando Diogo le mandó un balón medido a Gonzalo Santa Cruz que, sin pensárselo, realizó un reverso y golpeó con todo para poner el 1-0 en el marcador.

Ese tanto caldeó el ambiente. Los locales se crecieron y a punto estuvieron de marcar el segundo unos instantes después, pero el lanzamiento de Novoa se marchó muy alto. Esa nueva ocasión, despertó al cuadro de Emanuel Santoro que, por medio de Titi del Rey, obligó a Mati Starna a realizar su primer paradón del partido al sacar un remate que se colaba por la escuadra.

Y sin ese lado de la pista se lucía el argentino, poco después de lo hizo Fabio, que sacó sus reflejos felinos para realizar una doble intervención a un Jon que ya estaba celebrando el gol. Con esa oportunidad se demostró que ese lento inicio de encuentro fue un espejismo. Una ilusión de lo que realmente se estaba viendo sobre el parque de una A Malata que estaba disfrutando de lo lindo.

Tras el ecuador de la primera parte, el partido bajó de revoluciones, pero no mucho porque Turbi se encargó de ello. El ferrolano se lanzó a la presión como alma que lleva el diablo y consiguió forzar un saque de banda. Jhoy, que había visto que la defensa del Córdoba estaba descolocada, sacó rápido para Diogo, que vio la llegada del ‘14’ parrulo y le puso un balón medido para que perforase la meta rival. Este segundo tanto obligó al técnico visitante a pedir un tiempo muerto para abroncar a sus jugadores.

Su táctica funcionó porque apenas un minuto después, Murillo remachó con el pecho un centro medido de Pescio al segundo palo. O Parrulo seguía mandando en el luminoso, pero había que seguir remando ante un rival crecido y que siguió generando peligro, como un posible penalti que los colegiados no señalaron ni en directo ni tras la revisión de vídeo solicitada por Emanuel Santoro. Ese intento fallido encendió nuevamente a los de Gerard Casas, que buscaron el tercero. Primero lo intentó Niko Vukmir y luego Penezio, pero sin resultado.

Con todo, a la tercera llegó. Novoa cogió el balón por la banda, se fue de su par, le puso un balón medido a Penezio y este, generoso, se la cedió al de Benavente para que marcase casi a placer. Además, la cosa no quedó ahí porque Jhoy, unos segundos más tarde estuvo a punto de poner el cuarto, pero el poste le negó la oportunidad.

Resistencia parrula

Y de un palo a otro, ese que salvó a Mati Starna de un gol seguro de Zequi, tras una gran jugada personal en la que se marchó de Gonzalo con un buen recorte. Pero la fortuna estaba del lado local, o eso pareció hasta que Morgato, que llevaba poco sobre la pista, se lesionó tras detener un nuevo intento de un Córdoba que estaba muy acelerado y poco preciso algo que venía bien a los ferrolanos, que festejaron la victoria parcial.

Algo que trataron de asegurar nada más empezar la segunda mitad, en la que Novoa, tras una acción de estrategia, estuvo a punto de marcar, pero Fabio sacó un pie milagroso. Eso no hizo más que darle energía a O Parrulo que siguió buscando incesantemente ese cuarto tanto. Mientras tanto, el Córdoba también intentaba recortar distancias, pero el muro local era impenetrable.

Los de Gerard Casas se defendían, cuando tenían que hacerlo, con todo. No dejaba respirar a un rival que cada vez iba perdiendo más la paciencia. Algo que también empezó a hacerlo A Malata con algunas decisiones de los colegiados. No obstante, ese no les apartó la atención de lo importante, animar a los suyos que lo estaban dejando todo sobre la pista ferrolana y tenían que evitar que llegase esa temida sexta falta que podía meter al Córdoba en el duelo.

Esa situación dio nuevas alas al cuadro andaluz, que empezó a llevar el peso del partido y tener las mejores ocasiones. Por suerte, sus lanzamientos se iban muy desviados o aparecía un defensa in extremis para evitar las ocasiones. Esos últimos diez minutos de encuentro se convirtieron casi en un asedio. Los locales apenas tenían descanso ante la asfixiante presión visitante, que esperaron hasta el minuto 36 para sacar al portero-jugador.

Ahí comenzó un nuevo nivel. Uno en el que están acostumbrados a jugar y del que suelen sacar mucho rédito. Y así lo demostró Rubén Orzáez, que cortó un pase de forma magistral y disparó para poner el 4-1. No obstante, aún quedaban dos minutos de sufrimiento. Y lo fueron más con la sexta falta local, que marcó Murillo con algo de fortuna, ya que Dennis Berthod le adivinó las intenciones, pero no pudo evitar el gol. Con todo, poco importó porque los tres puntos se quedaron en A Malata.