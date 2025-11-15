O Parrulo Ferrol, camino de otro noviembre dulce

O Parrulo festeja un gol Emilio Cortizas

O Parrulo Ferrol vuelve a pisar la pista de A Malata este mediodía –13.00 horas– ante un Córdoba Patrimonio de la Humanidad para protagonizar un choque en el que los de Gerard Casas pueden volver a estar en los puestos de playoff por el título. Un objetivo, que si bien no es en absoluto el principal en la campaña de regreso a la élite nacional del fútbol sala, cruzar esa línea supone un gran incentivo para la engrasada máquina parrula.

Ante una formación andaluza ante la que hace ojitos el preparador catalán, la bandada ferrolana llega a una décima jornada de competición en una situación estable y, de momento, mirando más hacia arriba que hacia abajo en la tabla clasificatoria. Unas circunstancias también a disfrutar por la siempre presente y ruidosa afición ferrolana. El partido del domingo ante el conjunto cordobesista supone llegar al primer tercio de liga con un paso más dado hacia la salvación, una situación muy diferente a la que se vivía en las filas parrulas hace un año, en el que se demostró el popular dicho de lo importante no es cómo se empieza, sino cómo acaba.

Los ferrolanos protagonizaban un noviembre dulce, que comenzó, sin embargo, con la formación local metida en puestos de descenso. Una escalada que comenzó con un golpe ante el Leganés y que se celebró por todo lo alto con el triunfo ante el Ibiza. Una victoria que suponía la segunda para los de Casas como locales, que no conseguían puntuar en A Malata desde la primera jornada ante el Málaga Ciudad Redonda.

Y, casualidades, estos tres puntos llevaron a O Parrulo a una novena posición que es la que actualmente ocupa ante de jugar el choque ante los de Córdoba. Igual lugar pero dos puntos menos, once tenían los parrulos y trece son con los que cuenta antes de cerrar este primer tercio de competición. Si bien, hace un año, su casillero de triunfos reflejaba sólo dos victorias –ahora son cuatro– y dos empates –la cifra es en esta campaña de uno–. Y otro importante aspecto, la sensación de solidez se muestra más formada, como es lógico, ahora que en el anterior ejercicio para el conjunto de Gerard Casas.

Los ferrolanos cerraron aquel primer tramo liguero ganando en su segundo duelo consecutivo en A Malata al Sporting La Nucía (3-1), encadenando tres triunfos, en un gran noviembre que cerraron con otra victoria, ya en Copa del Rey ante el Tudelano Ribera Navarra.

De momento, la cuenta en Primera en este mes para los locales es de un triunfo, a domicilio ante el Santa Coloma. Si bien podría ser otra, al caer la moneda en cruz en su partido ante ElPozo por un ajustado 3-4. De cara a igualar ese noviembre de resurgir que los de Casas protagonizaron hace un año, los ferrolanos ya no se pueden permitir más tropiezos –el único que tuvieron fue ante el Sala 5 Martorell, también en su primer partido en el calendario de ese mes–, por lo que se preparan para duros rivales como el propio Córdoba, Ribera Navarra y Jimbee Cartagena para seguir subiendo peldaños, primero hacia la permanencia y, segundo, hacia un posible cielo de disputa de playoff por el título para que O Parrulo y su afición sigan soñando.