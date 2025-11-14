Más O Parrulo Ferrol todavía para ganar al Córdoba

Los ferrolanos quiere “volar” de nuevo en su pista D. Alexandre

La sesión vermú vuelve a A Malata. Y lo hace de nuevo con O Parrulo Ferrol como principal actuación, ahora, en un sábado “normal” en el que se esperan mejores resultados que en una anterior fecha que finalmente no pudo ser súper.

Los de Gerard Casas tendrán el domingo como pareja en el escenario ferrolano a otro de los conjuntos que pelean por estar en la zona alta de la tabla clasificatoria y, a estas alturas de la competición ligera, rivales directos de los jugadores de la ciudad naval. Un Córdoba Patrimonio de la Humanidad al que los ferrolanos esperar “robar” un lugar en el playoff de ascenso, ya que sólo un punto separa a los locales de los visitantes antes de esta décima jornada de la competición ligera.

Una formación cordobesa para el preparador Casas que “está muy trabajada, son muy reconocibles”, señala de un equipo que “me gusta muchísimo”. Y si los visitantes tienen unas señas de identidad muy claras, también lo son las de la luchadora formación ferrolana y, además, en esta ocasión, con A Malata como sexto jugador. “Tendremos que ser nosotros mismos”, subrayaba el técnico, matizando un “pero adaptándonos al rival”.

Un adversario que llega con una racha de tres victorias y un último empate ante el Barça, por lo que no sabe lo que es perder desde hace más de un mes, cuando tropezó, casualmente, ante el Santa Coloma en la pista catalana (2-1). Precisamente ante esta última formación quiere O Parrulo comenzar a construir una nueva etapa puntuando, tras el duro golpe sufrido ante ElPozo hace dos jornadas.

Unión y fuerza

Un gran triunfo tras el que, sin duda, la bandada parrula quiere mucho más. “El domingo vamos a llegar en muy buenas condiciones”, hacía un pequeño “spoiler” el entrenador de la escuadra de la ciudad naval.

Unas circunstancias creadas también por el buen trabajo semanal y asimismo por la red que supone el entramado que existe en el vestuario. “La unión y la fuerza”, son las características de “su” O Parrulo, unos jugadores que “son un ejemplo de trabajo en el día a día y son también buenas personas. Lo que hace que el ambiente se contagie y el equipo es ya una familia”, señala.

Sin ninguna baja confirmada, estará en la pista ferrolana una de las nuevas incorporaciones de esta familia blanca, Penezio, que reconoce “la dificultad de este partido, con jugadores de altísimo nivel “. El jugador no tiene dudas de que él y los suyos desplegarán en este nuevo horario de casi sesión vermú el trabajo y su mejor juego, para sumar otros tres puntos. Una cifra que puede caer en esta ocasión para regocijo de A Malata. Unas gradas ruidosas, entendidas y apasionadas que, como bien señala, Casas “la pasada temporada fueron protagonistas” para el ascenso. “Son determinantes y ahora están disfrutando de la mejor liga del mundo”, apuntaba.

Un complicado escenario en un partido difícil y en el que, al igual que sucedió en duelos tanto del ejercicio anterior como ya en algunos de esta, “espero que el factor A Malata marque la diferencia”, señala Penezio