Jon, jugador de O Parrulo Ferrol: “Los rivales tienen que venir a A Malata a sufrir”

Jon es una pieza clave para Gerard Casas Jorge Meis

Llegó este verano sin hacer mucho ruido, pero Jon Joseba de Olabarria Gil (Madrid, 2001) se está convirtiendo en uno de los jugadores más relevantes del equipo, sobre todo a nivel defensivo. Jon es una pieza clave en la situación de portero-jugador. El madrileño se sacrifica para lograr el bien mayor, que es la victoria. Sabe que compite con “probablemente el mejor ala diestro del mundo”, algo que le produce mucho orgullo. Además, a pesar de llevar poco tiempo aquí, sabe de la importancia de A Malata para la salvación. Por ello, pide que “nos animen como hasta ahora y que así los rivales se enteren que van a venir a sufrir”.

¿Ya está aclimatado a Ferrol?

Sí, totalmente. Es verdad que todavía me tengo que acostumbrar al mal tiempo porque está empezando ahora. Ya me conozco la ciudad, casi no pongo el Google Maps para ir a los sitios (ríe). También con el equipo. Hay muy buen ambiente y eso hace que los días malos, sobre todo cuando pierdes, sean mucho más llevaderos.

¿Qué le llevó a firmar por O Parrulo Ferrol?

Pues es curioso. Esto lo saben Melo (el director deportivo) y Gerard (Casas, entrenador del equipo). Yo había firmado con ellos antes de que subieran a Primera División. Contaba con que jugasen en Segunda, pero que iba a ser uno de los mejores proyectos. Me llevé una grata sorpresa cuando ganaron el playoff. Me convenció mucho la idea deportiva. Creía que podía encajar.

Me lleve alegré cuando O Parrulo subió porque había firmado antes del ascenso

La decisión fue acertada.

Se lo digo a todos. La dinámica que había el año pasado se ha extendido. El vestuario es muy sano porque todos queremos ganar. Buscamos el bien del compañero y del equipo.

En la última jornada ganaron al Industrias Santa Coloma. ¿Cuánta importancia tuvo en el vestuario?

Estábamos que no nos lo creíamos. Además, fue un sufrimiento de seis minutos de portero-jugador, con un gol solo de diferencia y achicando agua. Sabemos que fuera de casa vamos a sufrir muchísimo para conseguir sumar, pero son tres puntos que ganas y que quitas a un rival directo.

Precisamente en esa situación de cinco para cuatro está destacando mucho con Turbi, Iván Rumbo y Rubén Orzáez.

Sí. Estamos muy cómodos los cuatro. Fue Gerard quién decidió que éramos los indicados y creo que todas las veces que hemos tenido que defender ha ido bastante bien. Nos sentimos bastante a gusto y confiamos en que sí hay portero-jugador no vamos a perder.

Probablemente esté compitiendo con el mejor ala diestro, que es Novoa

¿Cuánto trabajo está realizando para adaptarse a ese rol?

En cuánto al portero-jugador llevaba un par de años defendiéndolo en varias posiciones. Considero que tengo experiencia porque no es lo mismo entrenar que jugar partidos. Luego, en cuánto a mi rol en el equipo soy realista y probablemente esté compitiendo con el mejor ala diestro de la categoría que es Novoa. Entonces, muchas veces tengo que mantener el nivel que tiene él. Cuando está cansado, entro yo y tengo que aportar todo lo que pueda. El nivel está muy alto y eso me hace mejorar mucho.

¿Echa de menos el marcar más goles?

Sí (ríe). Marqué un gol un poco feo en el Palau para abrir mi cuenta, pero sí que es verdad que se me está resistiendo. Con la defensa de portero-jugador tengo un poco más de posibilidades porque a la que te cae un balón muerto puedes tirar a portería vacía, pero ahí el don lo tiene Turbi, porque siempre le caen a él. Marcar no es lo que más me preocupa. Sí que es cierto que tengo como objetivo conseguir cinco tantos, que creo que es algo realista.

Volviendo a ese partido del viernes pasado. ¿Por qué costaba tanto ganar fuera?

Creo que se juntaron varias cosas. Las dos derrotas abultadas fueron en Jaén y Valdepeñas, que son dos de las pistas que más aprietan de toda la liga y se dio que empezamos mal el partido las dos veces. Encajamos muy rápido y eso te hace dudar. También estos equipos venían con una mala dinámica y estaban deseosos de ganar. En cuanto se les puso un poco de cara fue muy difícil. Igual en Valdepeñas sí que nos dejamos llevar, pero en Jaén merecimos no perder 7-1.

Ahora toca el Córdoba en casa, un rival directo. ¿Esperan una escuadra agresiva?

Creo que Córdoba, aparte de que es muy intenso y agresivo en defensa, es un equipo que juega mejor esperando y saliendo a la contra. Vive mucho de los fallos del oponente y ellos cometen muy pocos.

Lo bueno es que jugáis en A Malata, con vuestra gente.

Claro. Ellos se tendrán que adaptar a nuestra pista. Además, A Malata nos está dando un plus de energía increíble. Estamos compitiendo muy bien gracias a la grada.

Sin duda, serán claves para lograr la salvación.

Sí. Igual que cuando vas a Jaén, la grada es muy importante, cuando jugamos en casa también lo es. Hay que hacérselo pasar muy mal al otro equipo. Tienen que saber que quien viene a A Malata viene a sufrir y probablemente a perder.

Sería precioso ir a la Copa, pero hay que tener los pies en el suelo y seguir así

¿Este buen inicio os puede desviar de ese objetivo y buscar algo más ambicioso como la Copa de España?

No. El plan es asegurar la permanencia cuanto antes. Normalmente se estima en unos treinta puntos, cuanto antes nos acerquemos a esa cifra y estemos más tranquilos se puede mirar otras cosas. ¿Sería precioso ir a la Copa? Sí, pero vamos a tener los pies en el suelo. La Copa está muy complicada. Hay un montón de equipos con los mismos puntos y algunos que están puntuando menos, como Inter Movistar. Va a haber movimientos en la clasificación hasta diciembre que es cuando se decide quién va. Hay que tener los pies en el suelo.

¿Qué objetivos se marca?

Uno de ellos es el que comenté de marcar cinco goles y luego también me gustaría jugar el máximo de minutos posibles. Quiero ponérselo difícil a Gerard. Intentar que el nivel de Novoa, que es altísimo, esté más cerca del mío. En general, sentirme importante en el equipo y que vaya todo bien. En un futuro también me gustaría ir con la selección.