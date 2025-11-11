La magia de Turbi tiene doble premio para O Parrulo Ferrol

Turbi, durante un encuentro de pretemporada Cedida

Siempre que se mencione O Parrulo y Ferrol a muchos se le va a venir el nombre de Adrián Martínez Vara, más conocido Adri. Este jugador local es uno de los mejores de la historia, no solo del club, sino de España.

El ferrolano conquistó numerosos títulos, acudió en múltiples ocasiones con la selección y lideró a su equipo de toda la vida a Primera División, categoría en la que estuvo hasta la temporada 2020/21. A pesar de ese descenso, el capitán no se bajó del barco y buscó remar para devolver al club a donde se merecía estar. Sin embargo, sus intentos fueron en vano y dejó la entidad para emprender aventuras en Segunda División B, primero con el Vilalba y ahora con O Esteo.

Con todo, ese germen parrulo quedó impregnado para siempre. No sólo en los que fueron sus compañeros, sino en la cantera, los que serían el futuro del equipo. Uno de esos niños que vio crecer a Adri a nivel futbolístico y conquistar todos sus logros, fue David Bouzón Doce, más conocido como Turbi. El ferrolano es la cara de la cantera. Lleva desde los tres años vistiendo sus colores y no dejará de hacerlo. Él aprendió de muchos, pero se fijo en Adri. Aunque no llegó a compartir pista como tal con él –sólo por unos meses–, ha decidido seguir su legado.

Este tuvo un pico muy alto cuando jugó un papel muy importante en el ascenso conseguido el año pasado a Primera. Pero la cosa no queda ahí, sino que en el primer partido de regreso, ante el Family Cash Alzira, Turbi marcó el segundo gol del equipo, como si fuera parte del destino. Pero esto no acaba ahí. porque David Bouzón, no sólo marcó, sino que dio un recital –junto con Iván Rumbo, Rubén Orzáez y Jon– sobre cómo defender el cinco para cuatro. Roba en esa situación, sino que también castiga y marca cada vez que puede. Tiene un imán para esos rechaces. Pero Turbi no sólo es defensa, esfuerzo y pasión, sino también es calidad. Esto lo demostró la semana pasada ante el Industrias Santa Coloma.

El “14” parrulo, después de un córner, cogió la pelota en la mitad del campo rival, cargó la pierna y perforó la escuadra del conjunto catalán. Eso tanto aparte de servir para la victoria de su equipo, sino que fue designado como mejor gol de la jornada. Además, su actuación también llamó la atención de jugadores y entrenadores, hasta el punto de que fue incluido en el mejor quinteto. Sin duda unos éxitos que hacía mucho que no se veían en un jugador ferrolano. Curiosamente, el último que había conseguido este doble hito fue un tal Adri, en su última temporada en la máxima categoría nacional.

Casualidades o no, parece que O Parrulo ha encontrado en Turbi a esa persona en la que confiar cuando los momentos son complicados. Y él responde. No sólo por su calidad, que también, sino por la ayuda de sus compañeros, ya que juntos forman “un grupo humano espectacular”, como apuntó en más de una ocasión Gerard Casas. Eso es la clave de todos estos logros. Con todo, eso es pasado y ahora tocará repetir el domingo ante el Córdoba para que su equipo del alma siga sorprendiendo a propios y a extraños.