O Parrulo Ferrol y el "pulpo" Starna, combinación perfecta en Santa Coloma

El meta argentino fue uno de los pilares del triunfo local Emilio Cortizas

Los aires del norte renuevan las fuerzas de un O Parrulo Ferrol que, a pesar de ser uno de los novatos en la categoría, y al igual que en duelos anteriores, demostró en la pista de Santa Coloma que ha hecho un curso rápido de cómo se juega en Primera División. Un encuentro en el Pavelló Nou catalán en el que, precisamente, fueron los anfitriones los que se “pidieron” el balón.

El Industrias movía la pelota y fruto de esta posesión llegó una primera ocasión de un Puchy que tuvo un papel destacado en el ataque de los suyos en este inicio. Mientras, en el otro lado, era un inmenso Santa Cruz el que metía el miedo en el cuerpo a los catalanes cada vez que la pelota se acercaba a sus botas. Suya fue la primera de la bandada parrula, con Orzáez y Jhoy como compañeros de vuelo. Bajo palos, Starna echó el cerrojo, con una nueva llegada, en esta ocasión a balón parado, de Puchy.

El duelo entre estos dos jugadores seguía sumando batallas, en una guerra en la que, de momento, no había heridos. La intensidad y la posesión era cosa del Santa Coloma, con un O Parrulo esperando, con paciencia y cabeza, sus oportunidades. Los anfitriones pudieron infringir el primer golpe con un tiro de Ramos que paró, como no podía ser de otra manera, Starna.

La pierna del meta se interpuso magistralmente, con otras dos celebradas intervenciones poco después. Apareció en este campo de batalla norteño otro invitado, el japonés Kokoro. El jugador mostró su carta de presentación con un espectacular tiro al palo, tras irse de Novoa. Entre el nipón y Corso inquietaron una meta parrula que no pudieron perforar, pero a la que parecían encontrar el camino. Niko sacó petróleo de un córner, despejando su lanzamiento, precisamente, un omnipresente en estos minutos Kokoro. Unos minutos frenéticos en los que si parpadeabas podías perder alguna llegada y ocasión.

Y no pestañeó O Parrulo para hacer el 0-1 en el minuto 11, con una gran jugada iniciada por Penezio y que tras rematar Orzáez, en un intento de sacar la pelota fue el local Puchy el que mete el balón dentro de su propia portería. El Santa Coloma no se durmió tras esta diana, y fue precisamente Puchy el que buscó la primera ocasión del empate en el 40x20. Mientras, O Parrulo a lo suyo. Con el partido donde quería llegó el zapatazo de un Turbi, que tras hacer la quinta para su equipo, lo compensó con el 0-2 en un balón imparable para el meta local, colocándolo por la escuadra.

Quedaban cuatro minutos y los ferrolanos se hacían con el partido, por sensaciones y marcador. No perdieron la cabeza los de Casas, con una defensa asimismo muy bien ensamblada. Y llegó también la quinta del Santa Coloma cuando se llegaba al minuto 17. Las alas parrulas iban ampliándose, y en este abrir participó también un Iván Rumbo que evitó el 1-2 que intentó Ramos. Paró el juego Casas a falta de tres segundos para indicarle la estrategia a los suyos en un casi córner. Comenzó la jugada Diogo desde la banda, si bien el marcador se quedó en ese esperanzador 0-2 para irse al descanso.

El pulpo argentino

Y sin bajar revoluciones, ni locales ni visitantes, comenzó un segundo tiempo en el que O Parrulo tenía claro que quería anotar el tercero cuanto antes. Fue Puchy el que evitó esta tercera diana ferrolana, mientas que en el otro lado el “pulpo” Starna hacía lo propio para que el Santa Coloma no abriese su cuenta con una llegada de Leandrinho.

El foco se cambió a la otra portería, a la de Frezzatto, con el portero catalán frenando el final de la contra que terminó con el balón al palo, aguantando el uno contra uno al capitán parrulo. El frenetismo de juego se transformó en tres amarillas para O Parrulo en un par de minutos, con Turbi recibiéndola ya en el banquillo, posteriormente a Orzáez y poco después por mano de Rumbo, con sendas faltas lanzadas por el Santa Coloma y con Starna sacando tentáculos para frenarlas.

Avisó Víctor Ramos de lo que haría minutos después, con un tiro lejando que detuvo el meta ferrolano. No lo pudo hacer poco después , picando una bola este mismo futbolista para el 1-2, culminando una gran recuperación de su equipo. Era el minuto 30 y parecía que había partido. Pero de nuevo, O Parrulo cogió aire norteño y de una falta de Corso tumbó las esperanzas locales.

Marcó jugada Orzález, encargado de sacar la falta, enviando el balón a un “Diogol” que no perdonó. Tuvo cierta ayuda al desviar el balón un jugador local, subiendo el 1-3 en el minuto 30 en el Pavelló Nou. Trabajo, acierto y fortuna estaban en la hoja de partido de un O Parrulo que, balón a balón, aleteo a aleteo, veía como se iba curando la herida causada por ElPozo Murcia en su último enfrentamiento.

Los de Gerard Casas no querían más sustos, pero tocaba sufrir. Santa Cruz y Rumbo tuvieron en sus botas el cuarto. Este último con una carrera en solitario que frenó un agarrón rival. Se quedaba sin tiempo el Santa Coloma y comenzó con un juego de cinco que habitualmente le da buenos resultados.

Las ocasiones de recortar distancias llegaron con Kokoro, primero con un lanzamiento fuera y a continuación con un tiro de Tolrá que evitó en otra aparición estelar Starna en el minuto 36. Se enrareció el aire en Cataluña para O Parrulo cuando, con mucha insistencia, el Santa Coloma pidió la revisión por una posible mano de Rumbo. Les dio la razón el colegiado y Tolrá no erró el lanzamiento con Berthood bajo palos. Quedaban poco más de tres minutos y los locales seguían apostando por su juego de cinco.

El preparador del grupo ferrolano llamó a los suyos a capítulo en un tiempo muerto a falta de 1:26 para la estrategia a seguir con el portero-jugador catalán. No le duró el balón a los ferrolanos, con Santa Cruz perdiendo el balón y con Tolrá volviendo a poner a prueba los reflejos de Starna, que no fallaron. De hecho, tenía más, muchos más. Y los desplegó en los últimos segundos de infarto. Primero frenando la ocasión de Povill y a falta de poco menos de dos segundos y cuando se celebraba casi el empate, el tiro de Corso. Celebraba Starna sus paradas y sus compañeros se unían su portero, sin duda, el pilar de una victoria trabajada y muy necesaria para los ferrolanos, que están de vuelta.