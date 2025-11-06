O Parrulo Ferrol vuela de nuevo al norte

Los parrulos esperan quitarse la espina del último duelo ante el líder Emilio Cortizas

Ya limpio del polvo que supuso su dolorosa caída en la recta final ante el líder ElPozo Murcia en ese aciago “supersábado” en Ferrol, O Parrulo junta las posibles piezas esparcidas tras ese duro golpe, y lo hace todavía de manera más sólida para visitar a un rival engañosamente situado en la zona baja de la tabla clasificatoria, el Industrias Santa Coloma –20.45 horas, pavelló Nou–.

Los de Gerard Casas abandonan unos rivales de la zona sur de España que, en sus dos últimos duelos, no han servido para traer más puntos al casillero ferrolano. Ahora, los parrulos vuelven al norte ante un grupo catalán que muestra especialmente sus armas como local, en una pista “que en casa es muy fuerte y muestra una versión muy competitiva, tanto la pasada campaña como esta suman mucho allí”, señalaba el preparador Gerard Casas.

“Es una plantilla joven, corren mucho y nos van a llevar al límite tanto física como mentalmente”, añadía el técnico que respaldaba lo dicho por su pupilo Xavi Cols. “Es una pista difícil, pero es un partido muy importante para nosotros, queremos hacer un gran choque y ganarlo”, subrayaba el jugador. Y es que, precisamente hace dos jornadas, frenado por murcianos y jienenses, que él y sus compañeros no suman de tres. Una situación que esperan enmendar en la tarde de mañana en la pista barcelonesa.

Cambio de rumbo

“Hay que estar metidos y competir muy bien. Tener muy claro el plan de partido para sacar algo positivo”, añadía el entrenador local. Y es que, a pesar de ocupar la antepenúltima posición, el Santa Coloma se encuentra haciendo méritos para dar un salto en la tabla. Una ascensión que los ferrolanos esperan evitar a toda costa.

Con ocho puntos en su haber, siete los lograron, precisamente, en casa, ganando al Córdoba y Alzira y empatando con el Manzanares. Será su afición la que en esta ocasión respalde a los catalanes, si bien la gran oportunidad esta campaña de poder disfrutar de los duelos de esta categoría televisados hacen que toda la bandada parrula pueda estar también con los suyos.

“Que nos apoyen, que nos nosotros vamos a darlo todo para sacar algo positivo y traérnoslo”, decía Cols a la afición blanca antes de este importante choque. Un apoyo, que como bien añadía el técnico, no estará exento de sufrimiento. “Queremos dar una mejor versión que en los dos últimos partidos fuera, así que ojalá todos juntos lo consigamos”, manifestaba el preparador.