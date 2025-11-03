David Novoa, de O Parrulo Ferrol, repite convocatoria con España

Novoa, durante el encuentro ante ElPozo Murcia Emilio Cortizas

Continúan las buenas noticias tanto para David Novoa como para O Parrulo Ferrol. El jugador nacido en Benavente volverá a formar parte del combinado nacional para los amistosos que disputará España frente a Italia el próximo martes 11 de noviembre.

Novoa, que está siendo uno de los jugadores más destacados del cuadro de la ciudad naval, ve recompensado todo el trabajo y esfuerzo que está haciendo. Él es uno de los culpables de que su equipo lleve diez puntos en liga. Además, en el último encuentro que disputó ante ElPozo Murcia, en el que su equipo no pudo llevarse la victoria por muy poco, dio una asistencia y dispuso de múltiples oportunidades para marcar.

Esta es la segunda ocasión en la que Jesús Velasco cita al zamorano, que ya había debutado con España en los dos encuentros amistosos contra Marruecos, que terminaron con derrota en territorio africano (4-2) y empate en suelo nacional (3-3). En esos dos duelos, Novoa demostró toda la calidad que atesora, especialmente en el uno contra uno, con el que volvió loca a la defensa marroquí.

De acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol, Novoa viaja a tierras transalpinas el domingo 9, mientras que el lunes se ejercitarán para la previa de un partido, que se disputará el martes a las 20.00 horas en el Palazzetto dello Sport de Campo Ligure (Génova). Este encuentro servirá para que España continúe su preparación para el Europeo que tendrá lugar el próximo mes de enero.

Junto al jugador de O Parrulo también recibieron la llamada de Jesús Velasco: Jesús Herrero, José Antonio Hernández Raya y Cecilio Morales (Movistar Inter); Antonio Navarro (Quesos El Hidalgo Manzanares); Rafael García 'Bebe' y Ricardo Mayor (ElPozo Murcia Costa Cálida); Pablo Muñoz (Servigroup Peñíscola); Mario Rivillos (Illes Balears Palma Futsal); Pol Pacheco y Adolfo Fernández (Barça); Gon Castrejón (Jimbee Cartagena Costa Cálida); Esteban Cejudo (Jaén Paraíso) y Jesús García del Pino Gordillo (MFK Tyumen).