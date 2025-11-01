O Parrulo Ferrol cae en el último suspiro ante ElPozo Murcia (3-4)

Penezio, en el centro de la imagen, anotó dos goles Emilio Cortizas

Una última acción desafortunada condena a O Parrulo frente al ElPozo Murcia, que es más líder de Primera División (3-4).

Sin miedo ni a la entidad ni a la racha de victorias que acumulaba su rival, salió un conjunto ferrolano que dominó en los primeros compases a través de la posesión del balón. Avisó, tímidamente, con varios acercamientos de Gonzalo Santa Cruz, pero sin demasiada puntería. Mientras, el cuadro murciano trataba de recuperar la bola para generar peligro.

Y vaya si lo hizo porque en la primera ocasión en la que pudo hilar una jugada obligó a una parada de mucho mérito a Mati Starna. Ese fue el primer y único aviso, porque en la siguiente vez, Bebe puso el 0-1 gracias a una vaselina después de una pérdida de O Parrulo en la salida desde atrás.

Pero ese fallo no afectó en demasía al conjunto local, que siguió con su plan de partido. Mordiendo mucho para asfixiar a su rival. Esa presión intensa tuvo su recompensa en el minuto 15. Rubén Orzáez, tirando de garra y pundonor, robó el balón y vio el desmarque de Jon. El ‘8’ casi sin mirar puso un balón medido en el segundo palo que remató con todo Penezio para poner el 1-1 y hacer estallar una A Malata llena hasta la bandera. El tanto dio nuevas energías a O Parrulo, que trató de darle la vuelta antes del descanso, pero se topó con Henrique y con el buen hacer defensivo de ElPozo Murcia.

Tras el paso por vestuarios el partido no perdió ni un ápice de intensidad, sino que ganó más, al igual que en cantidad de ocasiones. Primero avisó Dener, que inmediatamente tuvo su réplica en el otro lado por medio de un David Novoa que estrelló el balón en la madera para decepción de todos los espectadores. En este intercambio de disparos, el cuadro de Josan González parecía que tenía las de ganar por la calidad que atesoraba.

Sin embargo, el gol visitante no llegó por una acción individual, sino por una de estrategia en la que Rafa cabeceó un balón medido de Marcel. Tocaba volver a remar y O Parrulo así lo hizo, ya que poco después Diogo puso la igualada tras una gran acción de Novoa. Pero la cosa no acabó ahí porque los ferrolanos querían otro tanto y éste llegó, con suspense y tras la revisión de vídeo gracias a Penezio.

Trabajo y más trabajo

Con ventaja en el marcador tocó ponerse el mono de trabajo y sacar esa intensidad defensiva que tanto caracteriza al equipo de Gerard Casas. Se juntaron en su campo y empezaron a frustrar los intentos murcianos. Pero ellos no se desanimaron y en una jugada individual empataron la contienda por medio de Marcel.

A partir de ahí, el partido entró en ebullición. Los dos equipos querían los tres puntos a toda costa. Primero estuvo a punto de lograrlo O Parrulo por medio de un penalti, pero Edu adivinó las intenciones de Penezio, y luego el larguero se alió con Mati Starna para evitar el gol de Dener.

Con poco más de tres minutos en el marcador, ElPozo arriesgó con portero-jugador para busca ese cuarto tanto. O Parrulo salió a defender con todo, pero no pudo contener a Marcel que puso el 3-4 definitivo.