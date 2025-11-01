Mi cuenta

O Parrulo Ferrol

Gerard Casas, entrenador de O Parrulo: "Incluso perdiendo de esta manera, es para estar orgullosos”

El técnico catalán alabó el partidazo realizado por los suyos ante ElPozo Murcia

Iago Couce
Iago Couce
01/11/2025 16:48
Gerard Casas, durante un momento del partido
Gerard Casas, durante un momento del partido
Daniel Alexandre

El fútbol sala ha sido muy cruel con O Parrulo Ferrol. El conjunto dirigido por Gerard Casas cayó en el último minuto de partido después de plantarle cara a todo un ElPozo Murcia, que estuvo contra las cuerdas. 

“Lo primero es que hay que felicitar al equipo, a los jugadores y a la afición porque hemos hecho un partidazo. Los jugadores ahora están muy jodidos y con muy malas sensaciones porque caer así duele más. Incluso perdiendo de esta manera, es para estar orgullosos”, indicó el técnico catalán que se lamentó de las ocasiones falladas con empate a 3-3. 

O Parrulo festeja un gol

Más información

“Se nos escapó el partido con el 3-3. Tuvimos opciones de matarles, pero en nuestro deporte lo detalles marcan la diferencia. Si hubiésemos marcado el penalti u otra ocasión, sería otra historia. Hubiesen sacado el portero-jugador con más ansiedad porque tendrían que marcar dos goles y no es fácil hacerlo, pero no pudimos. Lo luchamos hasta el final, les cae una y la meten”, se lamentó Gerard, que volvió a agradecer el esfuerzo de los suyos y de una A Malata que no dejó de animar en ningún momento. 

