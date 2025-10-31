Un nuevo reto para O Parrulo Ferrol

Rubén Orzáez confía en el apoyo de la afición para superar a ElPozo Murcia Daniel Alexandre

Cada jornada que pasa O Parrulo Ferrol afronta un reto con mayor o menor dificultad. Después de haberse medido a Barça y Palma Futsal con diversa suerte –cayó ante los catalanes en el Palau y ganó a los baleares en casa–, ahora llega el turno de ElPozo Murcia, el líder de Primera División (13.00 horas, en A Malata).

Este, sin duda, será el mayor desafío al que se enfrenten por el momento en su feudo. No sólo por la identidad del rival, que es uno de los mejores equipos de la historia, sino por el estado de forma que atraviesan los pupilos de Josan González. Esto es lo que más preocupa a Gerard Casas, quien aseguró que “seguramente es ElPozo que llega en mejor condición en años. Viniendo de seis encuentros ganados y de manera muy sólida, pero nosotros no hemos perdido en casa. Ganamos Palma y Alzira, así que hay otra final. A competir, ser realistas de quienes somos y a intentar jugar nuestras bazas”.

Para ello, será clave el plan de partido, en el que “tendremos que encontrar un equilibrio entre quiénes somos y quiénes son ellos. A veces, nuestra identidad nos empuja a ser más agresivos de lo que toca, por lo que tenemos que ajustarlo muy bien y adaptarlo en función del rival que tenemos en frente. Eso sí, sin olvidarnos por completo de nuestro modelo de juego”.

De igual manera habló uno de los capitanes, Rubén Orzáez, quien destacó la dificultad de “A Malata, donde no es fácil jugar. Es cierto que vamos a hacerlo en la pista azul, que es una alegría enorme, no estamos acostumbrados, pero tenemos al público a nuestro favor y eso se va a notar”.

En este sentido, añadió que “el haber ascendido nos permite disfrutar de este tipo de cosas, pero también hay que competir y jugar como sabemos. Aprovechando este ‘supersábado', animo a toda la gente de Ferrol que vengan a ver nuestro partido y luego disfruten de los otros, que sé que lo van a hacer porque les gusta mucho el deporte”.

Su entrenador, por su parte, agregó que “ojalá juntos con el apoyo de la afición podamos hacer un buen partido”, que será un nuevo en el que contará con todos su soldados después de “que la semana pasada sólo viajasen doce y de que Gabriel (Penezio) estuviese entre algodones por una lesión. Estamos listos para otra final”.