O Parrulo Ferrol arde en el infierno del Olivo Arena (7-1)

Orzáez, durante el duelo en la pista andaluza Jaén Paraíso Interior

O Parrulo se quemó esta tarde ante una formación jienense tocada y que supo hacer brasas de un rival que venía de hacer fiesta en casa ante el Palma. No lo pudo repetir el grupo de Casas, que se encontró en Jaén con un auténtico infierno.

Cuatro zarpazos, que bien pudieron haber sido cinco, fueron con los que se marchó O Parrulo Ferrol de una, para olvidar, primera parte ante el Jaén Paraíso Interior. El pabellón del Olivo Arena se convirtió en un auténtico show circense con los jienenses como protagonistas, como esas fieras heridas que pagaron con los ferrolanos sus malos resultados previos –llegaba con tres derrotas consecutivas–.

Y el primero de estos arañazos llegó cuando el conjunto de Casas prácticamente ni había hilvanado una jugada, mientras que los anfitriones ya habían puesto sobre la mesa sus cartas y Lamine recogía la primera mano con un 1-0 en el que Starna se ve sorprendido por un tiro muy bien colocado.

Los leones andaluces apartaban a los parrulos que vieron cómo poco después el Jaén rozaba el segundo, primero a balón parado en un saque de banda y a continuación en el propio rechace. Las llegadas anfitrionas seguían procuciéndose, pero, sin embargo, fue el empate el que se materializó en la pista andaluza.

Lo hizo en una jugada individual de Santa Cruz, con un golazo que sirvió para el 1-1 en el minuto 6. O Parrulo parecía ir corrigiendo errores y, especialmente, conteniendo la llegada de la sexta falta –en el minuto 9 ya firmaba cinco–. Y mientras que los ferrolanos hacían bien ese trabajo controlando el balón, llegó el Jaén a tirar el castillo de naipes de los de la ciudad naval.

Brandi hacía el 2-1 en el 14 y, casi en la siguiente jugada, y tras un paradón de Starna con el brazo, llegó el 3-1 de Mato Rosa, anotando en el segundo palo a placer. Casas pidió un más que necesario tiempo muerto, pero el Jaén estaba en racha y así lo demostró Eloy Rojas colocando el balón lejos del alcance de un Starna de nuevo sorprendido. Y fue en la recta final cuando llegó la esperada sexta falta. Si bien, en esta más clara, fue cuando erraron los andaluces con Berthod en portería y la pelota fue fuera.

Más gasolina

Se esperaba una reacción parrula en la segunda mitad. Pero esta nunca llegó. Por un lado por una buena gestión local del marcador (4-1) y, por otra, por la falta de acierto y de apariciones de algunos de los destacados ferrolanos, como Santa Cruz o Novoa.

Fue el primero el que, en una jugada a balón parado, tuvo una de las pocas ocasiones de peligro. Previamente, Jon en una acción individual, parecía dar alas a un O Parrulo que nunca llegó a volar en el infierno jienense. Un averno en el que avivaba las llamas un Bynho que casi firmaba un quinto que logró poco después Power, al enganchar un rechace frente a la meta de Starna. Y todo ello, con el Jaén ya con cinco faltas.

Y mientras que los ferrolanas buscaban ese doble penalti u otra acción para romper su sequía, el que se dio un baño fue Mati Rosa con un robo durante el juego de cinco visitantes para, a portería vacía hacer el 6-1 en el 33. O Parrulo se quemaba en el Olivo Arena, mientras el Jaén quería más, y echó gasolina, con un acertado penalti sobre Eloy que acertó Michel para el 7-1 en un duelo para aprender y olvidar.