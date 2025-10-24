O Parrulo Ferrol se mide a un Jaén alicaído

Novoa vuelve tras jugar con España Daniel Alexandre

Después de su épica victoria ante el Palma Futsal, a la que le siguieron dos semanas de parón, O Parrulo Ferrol regresa a la acción para medirse a un Jaén Paraíso Interior que no atraviesa un buen momento, pero que es más peligroso que nunca (18.30 horas).

Los de Gerard Casas afrontan este duelo clave para acercarse un poquito más a la salvación con la confianza por las nubes después de haber vencido al tricampeón de Europa en A Malata, tras un encuentro en el que sus pupilos ejecutaron a la perfección el plan de partido y aprovecharon sus ocasiones para llevarse tres puntos muy importantes. Además, les dio ese ánimo para saber que pueden competir contra cualquiera y que “da la sensación de que venga quien venga a A Malata podemos ganar”, como apuntó Jon.

Ahora, buscarán demostrarlo ante un Jaén que está en horas bajas tras sólo haber sumado una victoria en los seis encuentros que ha disputado. Aun así, el jugador de O Parrulo no se fía porque “vamos a una pista muy complicada, contra un rival difícil, pero lo vamos a dar todo para conseguir esos tres puntos”.

Sin duda, tendrán que dar su máximo para conseguirlo y así quitar esa mala sensación del último encuentro que jugaron lejos de Ferrol, en el que cayeron de manera dolorosa ante el Valdepeñas (7-1), después de no tener su mejor día y que no le saliese nada. Con todo, a base de trabajo le dieron la vuelta a la situación. De igual manera aprovecharon este parón para seguir “creciendo, mejorando y tratando de ser una mejor versión de nosotros cada semana”, como apuntó Gerard Casas.

El técnico catalán, al igual que su pupilo, tampoco le dio mucha importancia a las tres derrotas seguidas que acumula el Jaén o a la presión que pueden sentir por ocupar la decimocuarta posición en la tabla, estando a sólo dos puntos de los puestos de descenso. Para el preparador, el conjunto andaluz “siempre tiene presión. Ha conseguido tres copas en los últimos años y han tenido muy buenos resultados. Es cierto que vienen de tres derrotas seguidas, así que saldrán con ganas de ganar, igual, que nosotros que nos jugamos la vida en cada partido, indicó Gerard.

Además, este encuentro servirá para comprobar el estado de forma de toda la plantilla, especialmente de un David Novoa que no tuvo mucho descanso debido a ser convocado con la selección española para disputar dos amistosos contra Marruecos. El ala de Benavente dejó muestras de su calidad, algo que sus compañeros espera que pueda repetir en el duelo de mañana, en el que se reencontrará con Dani Zurdo, que también recibió la llamada de España.

Sin duda, los dos harán las delicias de todos los que acudan al Olivo Arena, un “pabellón casi siempre se llena con más de seis mil personas y eso ejerce mucha fuerza”. Por ello, el catalán pide a los aficionados ‘parrulos’ que “sufran con nosotros, que nos apoyen y que sigan el partido. Juntos podamos empujar para conseguir los tres puntos”. Y es que esa energía extra que les brinda, está resultado clave para que lleguen los resultados. Ahora, es turno de sus jugadores, que deben darlo todo para poder seguir en esos puestos de privilegio tras un inicio de ensueño.