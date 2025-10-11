Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “Los jugadores y la afición se merecen esta victoria”
El técnico catalán se mostró eufórico tras la victoria ante el Palma
Con los niveles de euforia todavía por las nubes, se presentó Gerard Casas en la rueda de prensa tras acabar el partido ante el Palma Futsal. El técnico catalán respiró feliz después de caer ante el Valdepeñas y despejó todas sus dudas.
“Estoy muy feliz por los jugadores porque la semana pasada fue una derrota muy dura. Mentalmente fue un golpe complicado de asumir, empezando por mí, que tuve un de días pensando que no dábamos el nivel, pero trabajaron de manera espectacular”, indicó al tiempo que señalaba que “se podrá ganar o no, pero ese es el camino”.
De igual manera, agradeció a la afición el apoyo que les brindó. “Gracias a su empuje conseguimos tres puntos muy importantes. Ha sido un espectáculo lo que nos han ayudado, porque lo necesitábamos. Ellos y los jugadores se merecen esta victoria”, aseveró. Y es que tuvieron un papel fundamental en la defensa del portero-jugador ante un equipo con un calidad abismal.
Sin embargo, el catalán sabía que podía hacer daño de esta manera y así fue. “Me dio buenas sensaciones que lo sacara porque cuatro para cuatro estábamos sufriendo. Creemos mucho en esta situación, estamos cómodos y remontamos”, zanjó.