A Malata impulsa a un heroico O Parrulo Ferrol contra el poderoso Palma (4-2)

David Novoa trata de superar a un defensor del Palma Daniel Alexandre

O Parrulo Ferrol saca su orgullo, impulsado por A Malata, para llevarse la victoria ante el poderoso Palma Futsal (4-2).

Nadie dijo que fuera a ser un partido fácil contra el tricampeón europeo, pero el cuadro de Gerard Casas salió a demostrar que jugaba en casa y no tenía miedo de nada ni de nadie.

Salió muy valiente a presionar a un Palma que mantuvo la posesión de balón con mucha habilidad, esperando encontrar un hueco que parecía no haber.

Cansado de aguardar la ocasión, cogió el balón Rivillos para sacarse un zurdazo de la manga, pero apareció Mati Starna para detener su intento. Sin embargo, el rechace fue a parar a Fabinho, que estrelló el esférico en el larguero, pero tras rebotar en este la pelota le cayó a Charuto que puso el 0-1.

Al contrario que en otras ocasiones, O Parrulo no se vino abajo, sino que apretó más. Mucho más gracias al apoyo de A Malata, que no paró de rugir. Buscaron el empate Penezio, Jhoy y Novoa, pero los tres se toparon con un inspirado Lean Muller. El Palma, ante esta avalancha ofensiva no estaba cómodo, pero tiene jugadores que pueden romper el partido y así lo hicieron.

Tras una jugada de estrategia, el balón le llegó a Ernesto, que levantó la cabeza y mandó un centro medido para que Fabinho pusiera el 0-2, algo que dolió al conjunto ferrolano, que comenzó a sufrir en defensa. Sin embargo, en un arrebato de furia casi al final de la primera parte, Rubén Orzáez saltó a presionar, robó el balón en campo contrario y se fabricó un gol con el que hizo soñar a la afición loca (1-2).

Luchar hasta el final

Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo de Gerard Casas llegó el descanso y apagó un poco su energía, pero no lo suficiente. Los locales siguieron buscando la igualada. Primero avisó Gonzalo Santa Cruz y luego Novoa, pero sus intentos se marcharon fuera por muy poco.

Pero no así, una falta provocada por el ‘6’ parrulo, que le costó la amarilla a David Peña. Santa Cruz la sacó, tocó en corto para Orzáez, este se la devolvió al herculino que con sutileza introdujo el balón en la portería para poner el 2-2.

La cosa no acabó ahí, ya que O Parrulo siguió apretando con todo. De hecho, estuvo a punto de marcar el tercero tras una contra de Diogo, que le cedió el balón a Jon, pero su disparo se marchó rozando el palo. El Palma estaba grogui. No era capaz de hilvanar las jugadas como antes, algo que molestó a Antonio Vadillo.

No obstante, en un momento de lucidez, a punto estuvo de volver a ponerse por delante, si no llega a ser por las intervenciones de Starna. El argentino sacó manos imposibles para mantener a su equipo vivo.

En los últimos diez minutos, el partido se convirtió en una lucha sin cuartel. Ambos conjuntos se lanzaron al ataque para buscar la victoria. El equipo visitante incorporaba con frecuencia a Muller arriba, pero los parrulos se defendían con todo. No cedían pese al empuje balear.

A Malata, consciente de que su equipo estaba sufriendo, apretó más que nunca. No dejó de gritar para desconcentrar a los rivales y darle esa energía extra a los suyos. Y ellos la agradecieron porque, eso les dio un impulso necesario para que Turbi robase el balón y pusiese el 3-2, que llevó al delirio a la afición ferrolana. Pero ahí no acabó la cosa porque segundos después, Rubén Orzáez, con otra recuperación, puso el 4-2 definitivo.