O Parrulo Ferrol recibe a su primer gigante

David Novoa será una de las grandes bazas de O Parrulo ante el Palma Futsal Daniel Alexandre

Muy pocas veces un tricampeón de Europa como es el Palma Futsal suele visitar A Malata, pero este sábado esto ocurrirá a las 16.00 horas y lo hará para medirse a un O Parrulo Ferrol, que si bien no debería ser un rival directo, en estos momentos de la temporada lo es, ya que está a solo cuatro puntos de distancia.

Sin duda, será un encuentro muy complicado para el conjunto dirigido por Gerard Casas. El técnico catalán sabe de la dificultad, no solo de este duelo, sino de los de toda la Primera División. Con todo, confía en sus jugadores y en lo que son capaces de hacer en cualquier circunstancia.

“Está claro que Palma es uno de los mejores equipos del mundo, con una plantilla espectacular, pero hemos hecho una gran semana de entrenamiento. El objetivo es mejorar día a día, intentar corregir errores y ser mejores para llegar más preparados a los encuentros. Creo que lo hemos conseguido y estoy contento. Ahora tenemos que confiar en nuestro plan de partido. Hay que salir a demostrarles que nos da igual el rival que esté delante, que queremos ganar”, apuntó.

No será una tarea fácil por la entidad de su oponente, aunque no estén en su mejor momento, ya que ambos conjuntos llegan en dinámicas similares. Los ferrolanos vienen de perder su primer partido ante el Valdepeñas (7-1) en el que apenas le salieron las cosas, mientras que Palma, que jugó dos duelos esta semana, también tuvo su primer traspié ante el Osasuna Magna (4-3).

Esa derrota hará que acudan con más ganas a A Malata para llevarse los tres puntos. Para evitarlo, O Parrulo deberá dar su mejor versión y coger las cosas positivas del encuentro de la semana pasada y potenciarlos para seguir siendo la sorpresa en este inicio de campeonato. “Hay que creer en el proceso. Todos hubiéramos firmado tener siete puntos a estas alturas. Hemos perdido un solo partido. Hay que seguir trabajando”, explicó.

En este sentido, uno de los integrantes de O Parrulo más destacados en este arranque como es Diogo Schlemper coincidió con su entrenador y comentó que se cometieron errores, pero que ya están superados. “Fue un mal día, pero trabajamos para corregirlos porque aquí penalizan mucho. Ahora estamos concentrados en Palma, que es un gran adversario y es tricampeón de la Champions, y en dar nuestro máximo nivel”.

Concentración

En este sentido, el conjunto de A Malata deberá estar muy atento a todas las acciones del juego, especialmente a la del portero-jugador, ya que puede ser una de las claves para este encuentro. “Un porcentaje altísimo del fútbol sala se decide en esa situación, ya sea atacando o defendiendo. Es determinante. Cuando lo hemos tenido que defender, creo que lo hemos hecho muy bien", indicó Gerard, que también reconoció que en ataque les está costando mucho más debido a que "lo hemos jugado poco, tanto este año como el pasado y hay que mejorar. Eso es responsabilidad mía. Le hemos dedicado muchos minutos esta semana y lo seguiremos haciendo. Es cierto que aún estamos en el proceso de conocernos y cuesta un poco más, pero hay que seguir trabajándolo”.

Además del portero-jugador, otro aspecto clave será la presión que pueda ejercer A Malata. Si bien es cierto que Palma está acostumbrado a jugar en pabellones con más gente debido a su experiencia europea, para O Parrulo el apoyo de su afición es un aliciente más.

“Sabemos que la afición de A Malata es un sexto jugador y les invitamos a todos a estar con nosotros. Nos dan mucho en cada partido”, reconoció Diogo, mientras que su entrenador apuntó que “sabemos que no fallan como se demostró el año pasado. Necesitamos su apoyo porque es una oportunidad clarísima para ver un equipo que ha sido campeón de Europa los últimos tres años”.

Por ello, los parrulos esperan que el recinto deportivo ferrolano esté lleno como en las grandes ocasiones y les brinde esa magia con la que nada parece imposible.