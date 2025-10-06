David Novoa cumple su sueño y estará con la selección absoluta

El jugador parrulo toma el relevo de Adri representando al club con el combinado nacional Emilio Cortizas

El sueño de niño de David Novoa dejará de serlo los próximos días 19 y 21 de octubre. El jugador de O Parrulo Ferrol ha pasado el corte de la preselección española y formará de manera oficial con el combinado español de la disciplina en los encuentros amistosos que se dirimirán en estas fechas.

Un sueño que se convertirá en realidad en Rabat, con el equipo estatal entrando en pista para disputar sendos duelos ante su homólogo de Marruecos y en el que Novoa dará continuidad a su etapa internacional en las categorías inferiores del conjunto español.

El futbolista de O Parrulo, que comenzó de manera magistral la competición liguera de Primera División, ya visitó la indumentaria roja en los grupo sub 17 y sub 19, y ahora lo hará con una talla más, la de la absoluta.

Unos compromisos que se dirimirán entre el duelo que O Parrulo disputará ante el Palma Futsal -11 de octubre- y antes de visitar a Jaén Paraíso Interior -día 25-.

Una llamada que llega en el regreso de los ferrolanos a la élite nacional y que asimismo vuelve a colocar a uno de los integrantes a la formación de la ciudad naval entre los mejores. Novoa tomará el relevo del gran Adri, cuya última convocatoria fue para el Campeonato del Mundo de Lituania en 2021.