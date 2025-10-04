O Parrulo recibe una lección

El equipo ferrolano no pudo con la efectividad del rival - FS VALDEPEÑAS

O Parrulo Ferrol recibió en Valdepeñas la primera lección de la exigencia que supone jugar en Primera División. La goleada encajada ante la escuadra manchega lo mantiene todavía entre los ocho primeros, pero le recuerda las dificultades que se va a encontrar en muchas de las salidas que realice a lo largo de su temporada de regreso a la elite nacional.

Poco más de un minuto tardó el Valdepeñas en adelantase y traducir en el marcador el dominio mostrado en la cancha. Los compases iniciales del encuentro, de hecho, fueron la demostración de que O Parrulo Ferrol aún está lejos de algunos rivales de los que tiene en el campeonato liguero de Primera. Así que el conjunto manchego consiguió en poco tiempo el segundo tanto del duelo y el partido se encarriló mediado el primer acto a favor de los locales.

Un tanto de Diogo a poco para llegar el descanso dio cuenta de que la escuadra de la ciudad naval pretendía plantear lucha en lo quedaba de encuentro. Incluso Turbi, justo antes de que sonase la bocina que decretaba el descanso, realizó un lanzamiento al poste que dio esperanzas para la segunda parte, sobre todo porque reflejaba que la escuadra visitante era capaz de competir de tú a tú.

Sentencia

Sin embargo, tal y como había pasado en la primera parte del partido, el Valdepeñas empezó la segunda parte con tres goles en un plazo de ocho minutos que dejaron el partido más que resuelto a favor de la escuadra que jugó de local en esta ocasión. Enfrente, O Parrulo Ferrol vio cómo sus opciones de sumar algo en esta salida se reducían y quedaban a expensas de un milagro.

El cuadro de la ciudad naval lo buscó a través del juego de cinco, pero entre que el Valdepeñas defendió bien esta situación y que O Parrulo Ferrol cometió demasiados errores, las distancias no es que se fuesen reduciendo sino que fueron aumentando hasta la goleada definitiva.