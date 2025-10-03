O Parrulo aterriza en Ciudad Real para derribar al Valdepeñas

El técnico catalán subraya la complejidad de la pista de Virgen de la Cabeza - Daniel Alexandre

Quinto combate para los soldados de Gerard Casas y tercera pelea que los ferrolanos tienen que lidiar fuera de su arena, de A Malata. O Parrulo visita el sábado a otra de las formaciones que en este inicio inscriben su nombre entre los primeros, y con intención de mantenerse ahí hasta el final, el Viña Albali Valdepeñas –18.30 horas, Virgen de la Cabeza–.

“Tienen un equipazo”, sentenciaba el preparador Gerard Casas pocas horas antes de poner rumbo a Ciudad Real. “Tienen una gran plantilla, buenos jugadores y muy buen entrenador, están bien trabajados y creo en su conjunto mucho más que en su individualidad”, subrayaba el preparador. Y si Casas ponía el foco en la calidad de la plantilla rival, la suya cuenta desde esta semana con más galones todavía, tras la llamada de Novoa para la preselección española de la disciplina. Todo un orgullo para el técnico.

“Se lo merece por el trabajo y la mejora que ha tenido, al menos en un año, lo que yo he visto”, relata Casas, “todo el mundo ve el don que tiene con la pelota. Ojalá que entre en la definitiva y siga creciendo”. Y con esta alegría iniciará Novoa el duelo ante su rival –”orgullo y con una ilusión enorme. Es una cosa que siempre quieres desde niño. Tengo muchas ganas de poder entrar en la final”, señalaba– ante el que “si sumamos los tres puntos le vamos a dar mucho valor al empate anterior”, señalaba el jugador.

Un duelo en la distancia pero para el que técnico y futbolista piden el apoyo “remoto” de los suyos. “Que sufran con nosotros, es uno de los pabellones más difíciles de la categoría”, comentaba Casas ante de una nueva final.