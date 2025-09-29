Una nueva lección de Primera para O Parrulo Ferrol

Gerard Casas, durante el encuentro ante Osasuna Magna | Daniel Alexandre

“Pensándolo en frío, llevar siete de doce puntos en el inicio de liga está muy bien porque ayuda a la confianza y a la mentalidad de los jugadores, pero hoy –por el sábado– no estoy contento por empatar en casa”, comentó Gerard Casas, entrenador de O Parrulo, después de que su equipo, que mereció más ante el Osasuna Magna, rescatase un punto a falta de dos minutos, tras un encuentro en el que los ferrolanos llevaron el peso ofensivo, sobre todo tras la segunda parte.

Y es que el conjunto de la ciudad naval lo intentó de todas las maneras, pero se estrellaba una y otra vez contra el muro planteado por Miguel Hernández. Sus pupilos ejecutaron el plan de partido a la perfección, ya que querían correr mucho, hacer daño a las contras y ser férreos atrás. Algo que notó el técnico catalán de O Parrulo desde el inicio por eso avisó a los suyos de que “había que salir con mentalidad ganadora y ellos –por el Osasuna– han estado un poco más competitivos y más veteranos”, indicó y añadió que “por minutos han estado más metidos mentalmente. Aprovechaban lo poco que les dábamos, salían en transición, corrían espaldas y no se complicaban. Ha habido un rato que mentalmente nos hemos ido del partido y ellos han estado los 40 minutos con el mismo plan de juego”.

Enseñanza

Con todo, aseguró que esto les servirá “para seguir aprendiendo y creciendo como equipo porque esta es la realidad de Primera División”. Una que sus jugadores ahora ya conocen de primera mano. Esa lección llegó tras el paso por los vestuarios, donde “hemos estado mejor en la segunda parte que en la primera. Se lo dije en la media parte. Luego tuvimos unos minutos muy buenos, pero perdonamos y ellos con su talento se pusieron por delante, pero A Malata empujó y logramos empatar”.

También influyó el ajustar más la rotación, algo que ya había hablado antes de este choque, en la que “debido a la velocidad que tienen todos los jugadores del Xota –por el Osasuna Magna–, teníamos que hacer muchos cambios defensa-ataque para paliarla porque nosotros tenemos jugadores muy fuertes, pero no tan rápidos”.

No obstante, el técnico ya dejó atrás este compromiso tan duro y está pensando en “la siguiente guerra. Visitamos una pista muy complicada como es la del Valdepeñas. Ahora espero que los jugadores puedan recuperar lo más rápido posible, porque ha sido un partido muy físico”.

Para esa nueva jornada, el catalán no podrá contar con Dennis Berthod, que sufrió una microrotura fibrilar, y tiene la duda, por el momento, de David Novoa, que acabó tocado de su pierna derecha. No obstante, el técnico restó importancia a esas dolencias, ya que “ha sido un calambre en el gemelo y un poco de molestias en la rodilla, pero no es nada grave”.

Aun así, cualquiera de los jugadores que salten a la pista están perfectamente capacitados para dar lo máximo y eso es lo que les pedirá Gerard. No quiere que miren la clasificación, en la que ocupan la sexta plaza, sino que “jueguen como si fuese una final porque realmente lo es”.