Novoa, en la prelista de la selección española para los amistosos ante Marruecos

Novoa, durante el partido jugado contra el Peñíscola - CEDIDA

David Novoa, ala de O Parrulo Ferrol, es uno de los treinta jugadores convocados por el seleccionador español de fútbol sala, Jesús Velasco, de cara a los amistosos que la formación nacional jugará ante la de Marruecos. Estos partidos tendrán lugar los días 19 y 21 de octubre en la capital marroquí, Rabat.

La lista definitiva se anunciará el lunes 6 de octubre y el jugador de la escuadra de la ciudad naval espera seguir entre los escogidos por el seleccionador.

Esta citación responde al buen nivel dado por el futbolista de Benavente en las cuatro primeras jornadas del campeonato liguero de Primera. En ellas, Novoa ha sido de los más destacados del equipo ferrolano.