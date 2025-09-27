O Parrulo Ferrol rescata un punto ante Osasuna Magna (2-2)

Gonzalo Santa Cruz fue uno de los jugadores más destacados de O ParruloDaniel Alexandre

No pudo ser. O Parrulo Ferrol intentó conseguir la victoria hasta el final, pero se topó con un Osasuna Magna muy efectivo que se llevó un punto de A Malata.

El partido, como no podía ser de otra manera, comenzó con mucho dinamismo. Ambos conjuntos, a los que les gusta mucho el balón, querían tener la posesión, pero sólo uno podía y ese fue O Parrulo. El conjunto ferrolano avisó primero tras una gran acción de Novoa, sin embargo, su disparo fue repelido por Asier Llamas, que montó una contra que paró Diogo, lo que le costó la amarilla. Eso encendió A Malata, que protestó la acción.

Con todo, aún lo hizo más un par de minutos más tarde, cuando Gonzalo sacó una falta que acabó dentro, pensando que los colegiados habían pitado, pero los árbitros no habían tocado el silbato y el herculino, tras protestar, se ganó una amarilla. La segunda para un "parrulo".

Aun así, eso no frustró a los de Gerard Casas, que siguieron intentándolo. Primero lo hizo Santa Cruz, luego Jhoy y hasta en dos ocasiones Penezio, pero sus intentos quedaron en nada por el buen hacer de Llamas. Eso animó a sus compañeros, que se aproximaron con peligro al área de Mati Starna. Con todo, el argentino, que es uno de los porteros que más paradas realiza, detuvo la mayoría de los intentos del Osasuna. Fueron todos menos uno, el lanzamiento de una dudosa falta hecha por Rumbo y que se encargó de transformar Cerviño con un potente disparo. El argentino no llegó a estirarse debido a que fue objeto de una infracción que los colegiados no vieron ni en directo ni tras la revisión del SV.

Eso espabiló más a O Parrulo, que mordió más en defensa. Eso propició más robos de balón y en uno de ellos, el conjunto ferrolano pudo robar y montar una contra dirigida por Turbi, que se encargó de materializar Rubén Orzáez para poner el 1-1.

Mucha tensión

Tras el empate, el partido subió de revoluciones, ya que ambos conjuntos se lanzaron al ataque, descuidando la defensa. Esa situación beneficiaba al cuadro de Gerard Casas, que tenía velocidad, y mucha, en sus piernas. No obstante, Llamas estaba inconmensurable, al igual que Starna, que no permitieron otro gol en los últimos ocho minutos de la primera parte. Y eso que no fue por falta de intentos, como los que tuvieron Jhoy, Cerviño, ­Linhares o Jon. Pero la pelota no quiso entrar y el partido se fue al descanso con empate a uno.

Tras el paso por los vestuarios, las pulsaciones se redujeron un poco. Pero no tardaron en subir. Los sesenta segundos que pasaron hasta que los árbitros pitaron la primera falta. Eso, aparte de enganchar a los dos equipos, activó a A Malata, que apretó como nunca para ayudar a su equipo a completar la remontada.

No obstante, quien creó las mejores ocasiones fue el Osasuna Magna a través de Cerviño y Ortas. Por suerte, Mati Starna siguió con su recital y detuvo cualquier intento de los rivales. Al menos por el momento, pero las fuerzas empezaron a fallar y eso lo notó en el 31, cuando no pudo detener a Dani Saldise, que puso el 1-2 en el luminoso.

Ruge A Malata

O Parrulo siguió intentándolo y proponiendo más, pero no fue capaz de romper el muro navarro. Por más que buscase la manera, no había ningún hueco. Mientras que en el otro lado, el corazón del público se encogía con cada llegada.

Durante los últimos siete minutos, el encuentro se convirtió en un correcalles. Con el cuadro ferrolano yendo a por todas y el navarro tratando de matar a la contra. Sin embargo, ni uno ni otro encontraron el camino. Ante esto, Gerard Casas arriesgó y metió a Penezio de portero-jugador y con él llegó el empate. Tras una larga jugada, el balón llegó a Orzáez, que se deshizo de su par, puso un centro que metió en su propia portería Saldise.

Con este tanto, A Malata comenzó a rugir. No dejó a nadie escuchar. Quería que su equipo completase la remontada y así se lo hizo saber. Los ferrolanos siguieron con el juego cinco para cuatro para conseguirlo y apunto estuvo Novoa, pero Llamas metió una mano providencial para salvar un punto para su equipo.