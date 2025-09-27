O Parrulo Ferrol defiende su plaza ante Osasuna

Diogo volverá a ser una pieza clave en los esquemas de Gerard Casas | Emilio Cortizas

Después de un parón de dos semanas regresa la Primera División de fútbol sala, y O Parrulo Ferrol lo sabe. El conjunto de A Malata está listo para recibir al Osasuna Magna (21.00 horas) en su casa, en uno de los duelos más emocionantes de la jornada.

Los de Gerard Casas llegan a este partido en una dinámica muy buena. A pesar de haber perdido su último compromiso ante el poderoso Barça (5-3), los dos resultados positivos cosechados ante Family Cash Alzira (8-3) y Servigroup Peñíscola (3-4) le permitieron auparse a una sorprendente quinta plaza, que comparte con ElPozo Murcia Costa Cálida, el Viña Albali Valdepeñas y el Osasuna, su siguiente rival.

Ese arranque liguero de O Parrulo, que fue el segundo mejor de su historia en la máxima categoría, les ha dado energía extra para afrontar un duelo que va a estar muy igualado. Además de compartir la misma posición, lo único que separa a ambos conjuntos son dos goles a favor. Y es que, el cuadro navarro anotó trece dianas, por las quince parrulas.

Su camino hasta esta cuarta jornada fue bastante similar. En su primer partido venció al Peñíscola (5-4), mientras que en la segunda cayó contra el Barça por el mismo resultado que su rival, un 5-3 en el Palau. En la última fecha, los de Miguel Hernández superaron al Alzira por 5-2. Por tanto, cabe esperar que en este encuentro haya muchos goles y que se decida por pequeños detalles, como apuntó Gerard Casas.

Respecto a las cualidades del Osasuna, el técnico catalán destacó que “es un equipo con una identidad muy clara en función de un modelo de juego que emplean desde hace mucho años”. Por ello, añadió que “está muy trabajado tácticamente, por lo que tendremos que estar muy metidos mentalmente para no regalar nada, tanto en ataque como en defensa”.

En la misma línea habló Turbi, que indicó que “ahora estamos más cómodos en la categoría y disfrutando más. Eso nos va a ayudar ante un rival muy duro, que tiene muy claro a lo que juega, lo que nos obligará a estar muy concentrados para conceder lo menos posible”.

Ion Cerviño, uno de los pesos pesados del conjunto navarro, reconoció que “vamos a un partido complicado, pero lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. O Parrulo ha empezado muy bien. Iba un poco de tapado porque nadie sabía cómo iba a arrancar después de pasar por la Segunda División y creo que han empezado como son ellos, un equipo valiente y con mucha ambición. Creo que va a ser un partido bonito con dos equipos que les encanta jugar al fútbol sala”, aseguró.

Apoyo de la afición

Y casi con total seguridad, así será. Con todo, Hernández no contará con muchos aficionados en A Malata, ya que es un desplazamiento largo y no todos están dispuestos a realizar ese viaje. Por ello, O Parrulo quiere aprovechar esa situación y que juega en casa, para convertir el pabellón en una caldera. Sabe de la importancia de jugar con él lleno, ya que se convierte en una olla a presión que intimida al rival, como demostró la temporada pasada e hizo lo propio en el regreso a Primera ante el Alzira. Por este motivo, tanto Gerard como Turbi, no dudaron en pedir ese esfuerzo a su gente.

“Le pido a nuestra afición que sea como siempre, que nos ayude como en estos últimos años y sean ese jugador extra”, apuntó el ferrolano, mientras que el técnico señaló que “esperamos ver A Malata llena. Queremos que nos sigan apoyando. En la temporada pasada fueron decisivos. Nos llevaron en volandas y ahora queremos que disfruten de la categoría y que juntos luchemos para celebrar muchas victorias”.

Todavía quedan entradas para poder ver este partido, que puede ser muy importante para el futuro de la liga. Por ello, el club recordó que aquellos que quieran adquirir sus boletos deberán pagar doce euros si son adultos, mientras que los sub 18 sólo seis. Así, los menores de cinco años entrarán gratis. Todo por ver un gran duelo de fútbol sala.