O Parrulo Ferrol busca el impulso de la comarca

Los nombres de las empresas aparecerán en las vallas ledsEmilio Cortizas

O Parrulo Ferrol necesita el impulso de la comarca para seguir creciendo y compitiendo en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Por este motivo, el conjunto de A Malata ha lanzado una nueva campaña, que lleva el nombre de “Impulso O Parrulo FS” orientada a las empresas, para que estas colaboren de manera económica.

Según explicó el club, habrá tres modalidades en el que aquellos negocios que quieran ayudar, tendrán un retorno publicitario, ya que su imagen aparecerá en las pantallas leds que hay en el pabellón y que se verán durante todos los partidos que juegue en casa.

La primera de las opciones que ofertan es que si las empresas pagan 500 euros, su logo se mostrará en diez metros de leds, además de conseguir un abono para toda la temporada. En el caso de que el importe sea de 1.000 euros, se utilizarán 30 metros de las pantallas leds y se otorgarán dos carnets de socio para toda la temporada. Por último, si los negocios contribuyen con 1.500 euros, la imagen aparecerá en 30 metros de leds, recibirán tres abonos y un equipo de la Escuela llevará su nombre.