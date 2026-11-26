La Peña Barcelonista de Narón y la Deportivista A Gándara comparten previa, mantel y partido
Ambas entidades se reunirán desde las 13.00 horas en La Salmantina para el encuentro
Con La Salmantina como sede central de su actividad, este establecimiento se convertirá también este domingo en la primera “xuntanza” de la Peña Barcelonista de Narón y la Peña Deportivista A Gándara. Ambas entidades aprovecharán la disputa del encuentro entre el equipo catalán y el coruñés, programado para las 16.15 horas, para llevar a cabo una previa en la que, por su puesto, no faltará la buena comida y música.
Así, se podrá disfrutar de raciones de callos y de churrasco, a ocho y quince euros, respectivamente, en una novedosa iniciativa que comenzará las 13.00 horas y que contará con la actuación de Nuria Boreal.
Una iniciativa de cara a estrechar lazos entre entidades, con la barcelonista ejerciendo en este caso de “hermana” mayor con una década de vida y la blanquiazul en su camino a los dos años. Así, ambas formaciones y aficiones coinciden ahora en Primera División y asimismo en una La Salmantina en la que sin duda, el resultado será lo –casi– menos importante.