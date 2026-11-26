Inauguración de la Peña Deportivista A Gándara Cedida

Con La Salmantina como sede central de su actividad, este establecimiento se convertirá también este domingo en la primera “xuntanza” de la Peña Barcelonista de Narón y la Peña Deportivista A Gándara. Ambas entidades aprovecharán la disputa del encuentro entre el equipo catalán y el coruñés, programado para las 16.15 horas, para llevar a cabo una previa en la que, por su puesto, no faltará la buena comida y música.

Así, se podrá disfrutar de raciones de callos y de churrasco, a ocho y quince euros, respectivamente, en una novedosa iniciativa que comenzará las 13.00 horas y que contará con la actuación de Nuria Boreal.

Una iniciativa de cara a estrechar lazos entre entidades, con la barcelonista ejerciendo en este caso de “hermana” mayor con una década de vida y la blanquiazul en su camino a los dos años. Así, ambas formaciones y aficiones coinciden ahora en Primera División y asimismo en una La Salmantina en la que sin duda, el resultado será lo –casi– menos importante.