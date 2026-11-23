El equipo mugardés ya había finalizado con igualada ante el Sigüeiro Cedida

La AD Miño y el Galicia de Mugardos cerraron la duodécima jornada del grupo uno de Preferente Futgal sumando en sus respectivos casilleros. En el caso del conjunto miñense, el grupo de Mario David se impuso a un necesitado Puebla en su terreno de juego. Lo hizo por la mínima (0-1) y en un encuentro trabajado y sufrido en el que la diana se hizo de rogar, llegando en la recta final, concretamente el minuto 79 y en una jugada rematada por Daniel García Camba.

Este tanto sirvió para que la formación de la delegación local encadene cinco duelos sin perder, con cuatro victorias en su casillero y acercándose muchísimo a un Negreira que, ahora en la segunda posición, sólo aventaja en un punto a los de Miño.

Por su parte, el Galicia de Mugardos, también ejerciendo de equipo visitante, no pudo aguantar la renta que, en el minuto 9 del duelo en el campo de O Viso, había cosechado Miragaya. De hecho, el marcador se equilibró en el 45 cuando Eloy Díaz acertó la pena máxima señalada en contra de los de la villa. Un resultado que se une a la otra igualada conseguida por los de Pereiro ante el Sigüeiro en A Pedreira y que, si bien no le permite alejarse mucho de la zona de peligro, sí tomar un poco de aire con sus trece puntos en la duodécima plaza.