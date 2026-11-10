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+Fútbol

Luto pontés por la muerte de Simón Cabarcos Novás

El que fue portero del Endesa y CD As Pontes, Bergantiños y Narón Balompé Piñeiros falleció tras una larga enfermedad

Redacción Ferrol
10/11/2026 13:20
Cabarcos, en 2014, en una entrevista para este diario
Cabarcos, en 2014, en una entrevista para este diario
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El deporte de As Pontes se quedó en la madrugada de ayer un poco más huérfano. La villa despidió a Simón Cabarcos Novás –1979–, un conocido y apreciado nombre en el tejido no sólo deportivo de este concello, y vecinal, sino también en el empresarial. Cabarcos formó parte de ese Endesa As Pontes que compitió en la categoría de bronce del fútbol nacional y también en Tercera, defendiendo su portería, pasando posteriormente al Bergantiños y a un Narón Balompé Piñeiros, lugar que se convirtió en su segunda casa, ejerciendo su faceta laboral en el SPEIS. 

Cabarcos traspasó fronteras con su pasión por el deporte con su exitosa empresa de fabricación de espinilleras de carbono en Blindaxe Sport, nacidas en su última campaña en las filas del club pontés cuando el futbolista contaba con 32 años –previamente ya había comenzado esta tarea con otros socios–, realizando asimismo otro tipo de protecciones como las conocidas máscaras para todo tipo de deportistas. Un trabajo que comenzó en el garaje de su casa que le llevó a todo el mundo y a recoger galardones como el Premio Nacional de Jóvenes Emprendedores en 2014.

Cabarcos se despidió, sin duda, antes de tiempo tras una larga enfermedad y deja su huella tanto bajo los palos de O Poboado como de las otras metas que defendió.

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