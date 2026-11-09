El Miño sigue en racha y el Galicia de Mugardos cae ante un rival de su nivel

Cartelle conduce la pelota ante un rival Cedida

La victoria conseguida sobre el Carral (2-0) es la tercera que encadena el Miño en el campeonato liguero del grupo 1 de Preferente Futgal. Dos goles marcados por Rubén Lozano –uno en cada parte– permitieron a la escuadra dirigida por Mario David Pérez sumar tres puntos a su casillero y, de esta manera, mantenerse en la cuarta posición –puesto que al final de la liga regular permite jugar los playoffs de ascenso a Tercera Federación–. Además, su distancia con respecto al liderato –que da el ascenso directo–, que ostenta el Negreira, es de solo dos puntos.

Peor le fueron las cosas al Galicia de Mugardos, el otro representante de la delegación ferrolana en esta competición, ya que perdió en el duelo que lo enfrentó al Puebla (2-1). Un gol encajado en la primera jugada del partido y la inmediata lesión de Del Río parecieron complicarle las cosas a la escuadra de Ferrolterra que, sin embargo, empató por medio de Cartelle. Cerca del descanso, el cuadro local volvió a adelantarse y en la segunda mitad el Galicia atacó con más corazón que cabeza.