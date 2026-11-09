Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Fútbol

El Miño sigue en racha y el Galicia de Mugardos cae ante un rival de su nivel

El cuadro miñense encadena su tercera victoria y el mugardés cae ante un rival directo

Redacción Ferrol
09/11/2026 21:21
Imagen del partido jugado por el Galicia de Mugardos ante el Puebla
Cartelle conduce la pelota ante un rival
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La victoria conseguida sobre el Carral (2-0) es la tercera que encadena el Miño en el campeonato liguero del grupo 1 de Preferente Futgal. Dos goles marcados por Rubén Lozano –uno en cada parte– permitieron a la escuadra dirigida por Mario David Pérez sumar tres puntos a su casillero y, de esta manera, mantenerse en la cuarta posición –puesto que al final de la liga regular permite jugar los playoffs de ascenso a Tercera Federación–. Además, su distancia con respecto al liderato –que da el ascenso directo–, que ostenta el Negreira, es de solo dos puntos.

Peor le fueron las cosas al Galicia de Mugardos, el otro representante de la delegación ferrolana en esta competición, ya que perdió en el duelo que lo enfrentó al Puebla (2-1). Un gol encajado en la primera jugada del partido y la inmediata lesión de Del Río parecieron complicarle las cosas a la escuadra de Ferrolterra que, sin embargo, empató por medio de Cartelle. Cerca del descanso, el cuadro local volvió a adelantarse y en la segunda mitad el Galicia atacó con más corazón que cabeza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620