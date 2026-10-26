El Miño se lleva el derbi de Preferente gracias a su mayor eficacia tras el descanso (2-0)

El Miño se mostró superior a su rival Quintana

La efectividad del Miño le dio la victoria en el partido que lo enfrentó al Galicia de Mugados, el otro representante que la delegación ferrolana tiene en el grupo 1 de Preferente. Dos goles en la segunda parte, el primero de Iago Astray y el segundo, de penalti, marcado por Pablo Loureiro, le hicieron sumar tres puntos que le permiten subir a la sexta plaza de la tabla clasificatoria. Mientras, su rival cae a la undécima posición, pero mantiene cinco puntos de renta sobre la zona que condena al descenso.

Después de una primera parte igualada, en la que las dos escuadras trataron de llevar la iniciativa pero en la que apenas se registraron ocasiones, el cuadro local dio un paso adelante tras el descanso. Y a los pocos minutos de la reanudación encontró el premio del gol en una acción a balón parado en la que Iago Astray recogió un rechace para disparar a puerta y estrenar al marcador. El tanto, de hecho, hizo más fuerte a la formación que dirige Mario David Pérez y así pudiese acabar llevándose la victoria.

Espacios

Con el paso de los minutos, el partido se fue rompiendo y los espacios permitieron al equipo local montar contras que fueron sinónimo de peligro. A pesar de que el entrenador del Galicia de Mugardos, Moisés Pereiro, intentó modificar el rumbo del choque a través de los cambios que lo llevaron a pasar a jugar con dos delanteros, en realidad el Miño mantuvo bien controlada la situación y cada vez llegaba con más peligro a la portería contraria después de recuperar la pelota.

Así, en los últimos minutos una acción de superioridad de la escuadra local tuvo que ser cortada en falta dentro del área por lo que el colegiado señaló el correspondiente penalti. La pena máxima, transformada por Pablo Loureiro, estableció el 2-0 que sería definitivo tras un partido entretenido y que, además, registró una buena presencia de aficionados.