Derrota del Miño y segundo triunfo consecutivo en casa para el Galicia de Mugardos

Los jugadores del Galicia de Mugardos celebran la victoria en un partido Cedida

No le resultó especialmente complicado al Galicia de Mugardos saldar con victoria el partido de la séptima jornada del grupo 1 de Preferente que lo enfrentó en A Pedreira al Dubra (2-0). Un gol de Iago Seijo a los dos minutos de empezar y otro de Álex del Río cuando se llegaba a la media hora pusieron de cara las cosas para la escuadra de Moisés Pereiro.

A pesar de que en la segunda parte fue el cuadro visitante el que pasó a controlar el juego, en realidad apenas fue capaz de generar peligro delante de la portería local. De ahí que el Galicia no sufriese demasiado para enlazar su segundo triunfo en otros tantos encuentros en casa, lo que le hace subir a la octava plaza.

Peor le fueron las cosas al Miño, el otro representante de la delegación ferrolana, ya que su visita al campo del San Tirso se saldó con derrota (2-0). Un tanto encajado al principio del choque y otro a punto de cumplirse el tiempo reglamentario hacen que la formación miñense caiga a la séptima posición, fuera de los puestos que clasifican para los playoffs a Tercera.