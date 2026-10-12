Doble triunfo para los locales en una nueva jornada liguera en Preferente

Los jugadores del Galicia de Mugardos celebran el gol que les dio la victoria Cedida

Con sendas victorias saldaron sus partidos de la sexta jornada los dos equipos de la delegación ferrolana que juegan en el grupo 1 de Preferente. El Galicia de Mugardos, que derrotó al Carral (1-0), y el Miño, que se impuso al Paiosaco (2-1), sumaron tres puntos que les hacen mejorar su situación clasificatoria. De esta manera, el cuadro miñense ocupa la quinta plaza –la última que clasifica para los playoffs de ascenso a Tercera– y el mugardés la undécima –con cuatro puntos sobre las que condenan al descenso–.

El triunfo del Galicia de Mugardos llegó tras un encuentro muy disputado, en que el Carral cedió la posesión de la pelota a su rival, que apenas dispuso de ocasiones en la primera parte. Mientras, el cuadro visitante estaba bien plantado en su terreno de juego a la espera de disponer de alguna ocasión, como la que se tradujo en gol al filo del descanso... aunque el árbitro lo anuló por fuera de juego del rematador.

Empuje

Tras el descanso, la escuadra de Ferrolterra salió decidida a llevarse la victoria y eso derivó en una acción en la que el local Antón Álvarez fue derribado dentro del área del Carral. El árbitro no dudó y señaló un penalti que el mismo jugador derribado transformó. A partir de ahí, y aunque la formación forastera no dejó de intentarlo hasta el final, forzando varios saques de esquina, el equipo que dirige Moisés Pereiro incluso pudo aumentar su renta a poco que Cartelle, que le dio otro aire al partido desde su entrada al campo, hubiese estado más acertado en la definición. De todas maneras, el resultado final deja satisfecha al conjunto de Ferrolterra por lo conseguido.

Más problemas encontró el Miño en un rival que, a pesar de estar en la zona baja de la clasificación, le complicó las cosas. De hecho, el cuadro de Mario David Pérez se adelantó en la primera parte y, tras el empate del rival, no resolvió hasta la prolongación.