Derrota del Galicia de Mugardos y empate del Miño en una nueva jornada de Preferente

El Galicia de Mugardos, durante el partido contra el Paiosaco Daniel Alexandre

Después de neutralizar la ventaja que el San Tirso había cobrado nada más empezar la segunda partido, gracias a un gol de Alberto al sorprender al meta rival con el lanzamiento de una falta lateral, y cuando parecía en disposición de llevarse la victoria del pequeño coruñés, un tanto encajado en una acción a balón parado llevó al Galicia de Mugardos a la derrota ante el que ahora es el nuevo líder del grupo 1 de Preferente.

De esta manera el cuadro mugardés, que encadena su tercera jornada sin ganar, cae a la decimotercera plaza de la clasificación. Antes, el encuentro había resultado igualado. De hecho, las mejores ocasiones de la primera parte fueron para la escuadra de Ferrolterra –un disparo de Álex del Río que se fue ligeramente desviado y posible penalti a Iago Seijo que el árbitro no señaló–, aunque el descanso se llegó con el empate inicial

Pero el gol con el que el San Tirso se adelantó al comienzo de la reanudación cambió el duelo. De hecho, con ventaja en el marcador, la escuadra de Abegondo pasó a esperar al rival y cederle el control para que, a base de insistencia, el Galicia de Mugardos empatase cuando quedaba menos de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario. Y, cuando al encuentro se encaminaba a un final favorable para la escuadra visitante, los pequeños detalles favorecieron al San Tirso para sumar los tres puntos y, de esta manera, auparse a lo más alto de la clasificación.

Además

Por su parte, el otro representante de la delegación ferrolana en la categoría, el Miño, saldó su visita al feudo de un Negreira que apunta a estar en la zona alta de la tabla con un meritorio empate (1-1). A pesar de adelantarse en la primera parte gracias a un gol de Caste, su adversario recuperó las tablas mediada la segunda mitad. El Miño ocupa la octava plaza.