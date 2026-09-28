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+Fútbol

Empate del Galicia de Mugardos ante un rival que mostró su necesidad

El Miño igualó en casa frente al Boiro y se encuentra en la cuarta plaza de la tabla

Redacción Ferrol
28/09/2026 20:31
A Pedreira fútbol Galicia de Mugardos contra Paiosaco
Imagen del partido entre Galicia de Mugardos y Paiosaco
Daniel Alexandre
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Un punto para cada equipo es el balance con el que saldó el partido que el Galicia de Mugardos jugó contra el Paiosaco en A Pedreira con motivo de la cuarta jornada del campeonato liguero. El encuentro, en el que la escuadra mugardesa se enfrentaba a un rival que aún no había estrenado su casillero, vio cómo la formación visitante se adelantaba antes de que se llegase a los diez minutos a pesar de que el cuadro local tuvo más control de la posesión, lo que le sirvió para volver a establecer las tablas gracias a un tanto de Berto tras una acción a balón parado.

En la segunda parte, el duelo se fue rompiendo y ambos equipos dispusieron de opciones como para llevarse los tres puntos. Sin embargo, al final los dos sumaron uno y eso hace al Galicia de Mugardos bajar a la undécima posición, mientras que el Paiosaco sigue cerrando la tabla tras la disputa de cinco jornadas.

En cuanto al otro representante de la delegación ferrolana en esta categoría, el Miño, también empató su encuentro, en su caso ante el Burela (2-2), lo que le hace ser cuarto en la tabla.

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