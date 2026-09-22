La SD Valdoviño se coló en el derbi madrileño

Llorente y Koke, con la bufanda del Valdoviño EC

Un jugador alevín del Valdoviño, acompañado de su familia, acudió el pasado domingo al estadio Metropolitano para presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El coreano Kang-in Lee EC

Y, tras visitas las dependencias del estadio, después tuvo la posibilidad de estar con los jugadores de la primera plantilla, que se mostraron muy receptivos a fotografiarse con la bufanda de la entidad.

Varios jugadores del Atlético de Madrid, con la bufanda del Valdoviño EC

“Mil gracias e Aúpa Atleti”, indicó la entidad de Ferrolterra en sus redes sociales.