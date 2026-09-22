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La SD Valdoviño se coló en el derbi madrileño
Varios jugadores del Atlético se fotografiaron con la bufanda del club de Ferrolterra gracias a un alevín del club que fue a ver el partido
Un jugador alevín del Valdoviño, acompañado de su familia, acudió el pasado domingo al estadio Metropolitano para presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Y, tras visitas las dependencias del estadio, después tuvo la posibilidad de estar con los jugadores de la primera plantilla, que se mostraron muy receptivos a fotografiarse con la bufanda de la entidad.
“Mil gracias e Aúpa Atleti”, indicó la entidad de Ferrolterra en sus redes sociales.