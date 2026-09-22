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+Fútbol

La SD Valdoviño se coló en el derbi madrileño

Varios jugadores del Atlético se fotografiaron con la bufanda del club de Ferrolterra gracias a un alevín del club que fue a ver el partido

Redacción Ferrol
22/09/2026 11:00
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Llorente y Koke, con la bufanda del Valdoviño
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Un jugador alevín del Valdoviño, acompañado de su familia, acudió el pasado domingo al estadio Metropolitano para presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

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El coreano Kang-in Lee
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Y, tras visitas las dependencias del estadio, después tuvo la posibilidad de estar con los jugadores de la primera plantilla, que se mostraron muy receptivos a fotografiarse con la bufanda de la entidad.

Varios jugadores del Atlético de Madrid, con la bufanda del Valdoviño
Varios jugadores del Atlético de Madrid, con la bufanda del Valdoviño
EC

“Mil gracias e Aúpa Atleti”, indicó la entidad de Ferrolterra en sus redes sociales.

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