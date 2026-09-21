Día negro para el Galicia de Mugardos en su visita al Negreira

Moisés Pereiro es el entrenador del cuadro mugardés Jorge Meis

Tres tantos encajados en menos de un cuarto de hora pusieron muy cuesta arriba para el Galicia de Mugardos el partido de la tercera jornada liguera del grupo 1 de Preferente que lo enfrentó al Negreira en el Jesús García Calvo. Entre la efectividad de cuadro nicraricense, que en la primera parte transformó en gol –marcó uno más antes del descanso– casi todas sus llegadas, y los errores cometidos por la escuadra de Ferrolterra –que salió al encuentro con poca intensidad–, el resultado quedó visto para sentencia en 45 minutos.

A pesar de que la formación de A Pedreira trató de reaccionar en la segunda mitad y redujo distancias en el marcador a través de la diana de Iago Seijo, el Negreira no tuvo problemas para controlar el partido. De hecho, en el tramo final del choque marcó un tanto más que terminó de dar forma al resultado de 5-1, marcador que hace caer al Galicia de Mugardos a la novena posición después de las tres primeras jornadas del campeonato.

Quien se mantiene en la zona alta de la tabla –en concreto en la cuarta plaza– es el Miño gracias a su victoria sobre el Órdenes (0-1), uno de los equipos llamados a estar en la zona media-alta de la clasificación. Un gol de Iago Astray poco antes del descanso decidió el duelo.