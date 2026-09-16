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+Fútbol

Fallece a los 26 años el hijo del futbolista Nacho Novo

El ferrolano comunicó esta noticia a través de sus redes sociales

Redacción Ferrol
16/09/2026 18:52
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Nacho Novo con Ross, en una foto de archivo
Nacho Novo/Instagram
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Nacho Novo está pasando por unos momentos durísimos debido al fallecimiento de Ross, el hijo de su exmujer Donna Clark y a quien el ferrolano consideraba parte de su familia, a los 26 años. 

Esta noticia fue revelada por el propio exfutbolista en sus redes sociales, en las que indicó que “nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje. Estamos completamente destrozados al compartir la triste noticia de que nuestro precioso chico ha fallecido trágicamente. Por favor, respetad la privacidad de nuestras familias durante este momento extremadamente difícil. Siempre estarás en nuestros corazones, hijo”. 

Todavía se desconocen las causas del fallecimiento, pero las reacciones no se hicieron esperar, donde el exfutbolista ferrolano recibió el apoyo de muchos aficionados y algunos de sus excompañeros, especialmente del Rangers, donde Novo tuvo una destacada carrera.

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