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+Fútbol

Neda apuesta por el fútbol femenino con la celebración de un triangular

La villa da continuidad a un torneo que busca fomentar la igualdad en el deporte

Redacción Ferrol
15/09/2026 20:57
Imagen de la pasada edición del torneo
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Neda continúa apostando por el fútbol femenino. Después del éxito que tuvo el año pasado, el concello vuelve a apoyar la celebración del segundo triangular promovido por el Rápido de Neda. En concreto, este torneo, que se disputará el domingo 20 de septiembre en el Campo municipal Juanito González, será el broche final a una semana repleta de fútbol en la villa en el que todas y todos pueden disfrutar de su pasión. 

La competición comenzará este viernes con la disputa de la decimoquinta edición del torneo de SD Rápido de Neda en el que jugarán, de 9.30 a 21.00 horas, 24 equipos de la comarca repartidos entre las categorías prebenjamín, benjamín y alevín. El sábado se continuará con esta competición, mientras que el domingo tendrá lugar el triangular. 

En horario matinal, concretamente a las 11.00, se disputará un partido perteneciente a la categoría cadete entre O Val y As Pontes. A continuación, será el turno del duelo entre el Neda contra el perdedor de ese choque. Por último, hará lo propio con el vencedor. Por la tarde, será el turno de las séniors, que se medirán al Silva y al Discalzas. 

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