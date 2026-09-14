Clara victoria para el Galicia de Mugardos, que se sitúa segundo
El cuadro mugardés marcó tres goles al inicio de la segunda parte para remontar el anotado por el Burela en la primera
Aún es pronto para que la segunda posición a la que se ha aupado el Galicia de Mugardos, gracias a su victoria sobre el Burela (3-1), lo señale como un candidato a luchar por el ascenso, pero al menos el nivel dado en este encuentro confirma que está llamado a ser un rival competitivo. Porque la escuadra que dirige Moisés Pereiro, además, se hizo con el triunfo tras remontar el tanto inicial de la escuadra de A Mariña en la primera parte.
A pesar de que el cuadro de Ferrolterra fue el que intentó hacerse con el control del encuentro a través de la posesión de la pelota, la formación visitante sacó partido a un balón directo para acabar marcando gracias a un tiro cruzado desde la frontal. El Galicia, mientras, manejaba la pelota, pero apenas era capaz de llegar a los dominios de la portería rival y menos de crear ocasiones.
Vendaval
Pero las cosas cambiaron en la segunda parte. Primero, a través de un penalti ejecutado por un Iago Seijo que lo había forzado y que estableció el empate. Sin embargo, cuando no habían transcurrido ni cinco minutos, Álex del Río forzó otra pena máxima que el portero visitante, que había cometido la falta, lograse desviar. A partir de ahí, el Galicia de Mugardos fue un vendaval.
Apoyado en la pareja ofensiva Del Río-Manu Pol, la formación de A Pedreira se puso por delante tras una acción en la que el primero se marchó de dos adversarios y con su pase dejó solo al segundo ante el guardameta, al que batió tras driblarlo. Y a los pocos minutos, en una jugada combinativa, dejó pasar el balón a pies de Cartelle, que libre de marca, batió al portero en el segundo palo para establecer el 3-1.
A partir de ahí, el preparador de la escuadra de Mugardos optó por dar minutos a los jugadores de la amplia plantilla de la que dispone que no habían salido de inicio para que demostrasen su nivel. El rendimiento del Galicia no se resintió y el partido terminó con la clara victoria de la formación comarcal.
El Miño resuelve en la primera parte y es tercero
Poco más de cinco minutos le llevó al Miño encarrilar su victoria sobre el Dumbría (3-0), resultado que lo aúpa a la tercera plaza de la clasificación del grupo 1 de Preferente. Un penalti marcado por Manu Carracedo adelantó a la escuadra que dirige Mario David Pérez, que poco antes del descanso del encuentro amplió su renta gracias al gol anotado por Kevin Stiven.
En la segunda parte, el Miño controló la situación sin problemas y mediado el segundo período marcó el tercero por mediación de Bruno Gondar. De esta manera, el cuadro de la delegación ferrolana certificó una victoria que lo sitúa en la zona de playoffs.