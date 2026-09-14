Clara victoria para el Galicia de Mugardos, que se sitúa segundo

Los jugadores del Galicia celebran un gol ante el Burela Cedida

Aún es pronto para que la segunda posición a la que se ha aupado el Galicia de Mugardos, gracias a su victoria sobre el Burela (3-1), lo señale como un candidato a luchar por el ascenso, pero al menos el nivel dado en este encuentro confirma que está llamado a ser un rival competitivo. Porque la escuadra que dirige Moisés Pereiro, además, se hizo con el triunfo tras remontar el tanto inicial de la escuadra de A Mariña en la primera parte.

A pesar de que el cuadro de Ferrolterra fue el que intentó hacerse con el control del encuentro a través de la posesión de la pelota, la formación visitante sacó partido a un balón directo para acabar marcando gracias a un tiro cruzado desde la frontal. El Galicia, mientras, manejaba la pelota, pero apenas era capaz de llegar a los dominios de la portería rival y menos de crear ocasiones.

Vendaval

Pero las cosas cambiaron en la segunda parte. Primero, a través de un penalti ejecutado por un Iago Seijo que lo había forzado y que estableció el empate. Sin embargo, cuando no habían transcurrido ni cinco minutos, Álex del Río forzó otra pena máxima que el portero visitante, que había cometido la falta, lograse desviar. A partir de ahí, el Galicia de Mugardos fue un vendaval.

Apoyado en la pareja ofensiva Del Río-Manu Pol, la formación de A Pedreira se puso por delante tras una acción en la que el primero se marchó de dos adversarios y con su pase dejó solo al segundo ante el guardameta, al que batió tras driblarlo. Y a los pocos minutos, en una jugada combinativa, dejó pasar el balón a pies de Cartelle, que libre de marca, batió al portero en el segundo palo para establecer el 3-1.

A partir de ahí, el preparador de la escuadra de Mugardos optó por dar minutos a los jugadores de la amplia plantilla de la que dispone que no habían salido de inicio para que demostrasen su nivel. El rendimiento del Galicia no se resintió y el partido terminó con la clara victoria de la formación comarcal.