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+Fútbol

Valioso punto del Galicia de Mugardos en su visita al campo del Órdenes

El Miño se adelantó en el partido ante el Sofán, pero su rival le remontó en los últimos minutos del choque

Redacción Ferrol
07/09/2026 19:32
Imagen del partido entre el Sofán y el Miño
Imagen del partido entre el Sofán y el Miño
Raúl López
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El regreso del Galicia de Mugardos a Preferente se saldó con un punto en el partido que lo enfrentó al Órdenes (1-1). Fue el único botín logrado por los equipos de la delegación ferrolana en la primera jornada liguera del grupo 1. El equipo mugardés, que ejerció de visitante en este inicio de competición, contuvo la salida en tromba del rival para pasar a controlar la pelota y acabar adelantándose a pocos minutos del descanso gracias al tanto de Iago Seijo.

Las tornas cambiaron en la segunda parte, en la que el encuentro se volvió más de ida y vuelta, con el Órdenes haciendo gala de su superioridad física. El empuje de la escuadra local en el tramo final se tradujo en el último minuto del tiempo reglamentario en una jugada dudosa en el área visitante que el árbitro señaló como penalti. Pablo Pastur, ex de la formación dirigida por Moisés Pereiro, fue el encargado de transformarlo y, de esta manera, poner las tabla definitivas en el marcador.

Peor le fueron las cosas al Miño, que perdió en su visita al Sofán (2-1) a pesar de haberse adelantado en la primera parte. Su rival remontó al final. 

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